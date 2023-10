'Sagrada familia' desvela cinco fichajes, tráiler y primeras imágenes de su temporada 2, que ya tiene fecha en Netflix

Netflix pone fecha de estreno a la segunda temporada de Sagrada Familia, su serie protagonizada por Najwa Nimri y creada y dirigida por Manolo Caro. La ficción, que comparte también su primer tráiler y fotografías, volverá a la plataforma el próximo 17 de noviembre.

La serie por Noc Noc Cinema contará con 8 nuevos episodios en los que se seguirán descubriendo nuevos secretos de Gloria Román y de todo lo que es capaz su familia protagonista para protegerse.

En esta segunda temporada Gloria y sus hijos tendrán que seguir aparentando una vida perfecta, esta vez con Natalia secuestrada en el sótano de la casa y con el pequeño Lorenzo como testigo de quienes realmente son.

Los cinco fichajes de la segunda temporada

Los fichajes que se suman a esta segunda temporada son Pol Hermoso (Alba, Merlí), Javier Pereira (Que Dios nos perdone, Stockholm), Abril Zamora (Todo lo otro, El desorden que dejas), Daniel Grao (HIT, Gigantes, Sin identidad) y Jesús Olmedo (Centro médico, Mercado central), entre otros, como puede verse en el avance y aporta la nota de Netflix.

El reparto de esta nueva temporada vuelve a estar encabezado por Najwa Nimri (30 monedas, La casa de papel, Vis a Vis), Carla Campra (La niña de la comunión, Feria: La luz más oscura, Señoras del (h)Ampa), Iván Pellicer (El club de los lectores criminales, Paraíso), Alba Flores (Te estoy amando locamente, La casa de papel, Vis a Vis), Álex García (Fatum, Antidisturbios), Macarena Gómez (30 monedas, La que se avecina), Laura Laprida (Express, Paraíso), Ella Kweku (Now and then, La monja guerrera) y Jon Olivares (Desaparecidos, Patria).