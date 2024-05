La serie 'Dune: La profecía' muestra su primer tráiler para expandir en Max el universo cinematográfico

La presentación de Warner Bros. Discovery Upfront ha hecho que la plataforma Max muestre las primeras imágenes de Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie en la segunda temporada de The last of us, y también que lance el primer tráiler de una de sus grandes apuestas a nivel grupal: la serie Dune: La profecía.

Casey Bloys, Presidente y CEO de HBO y Max Content, fue el encargado de mostrar este primer avance de la ficción que contará con seis episodios y que se estrenará en otoño de este mismo año.

Dune: La profecía es una precuela del universo Dune, creao por el autor Frank Herbert, que se sitúa 10.000 años antes de la ascensión de Paul Atreides.

La serie sigue a dos hermanas Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la secta legendaria que se conocerá como las Bene Gesserit. La ficción está inspirada en la novela 'Sisterhood of Dune', escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson.

El reparto lo componen Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Mark Strong, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jihae, Tabu, Charithra Chandran, Jessica Barden, Emma Canning y Yerin Ha. Alison Schapker ejerce de showrunner y productora ejecutiva.