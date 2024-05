Amazon Prime Video renueva 'The Boys' por una quinta temporada un mes antes de estrenar la cuarta

Amazon Prime Video ha renovado The Boys por una quinta temporada. La plataforma ha sellado la continuidad de la serie antes incluso de estrenar la cuarta tanda, que verá la luz el jueves 13 de junio con el estreno de sus tres primeros capítulos. Después lanzará uno por semana hasta el 18 de julio, cuando emitirá el octavo y último de la temporada que está por llegar, que volverá a contar con Karl Urban (Butcher/Carnicero) y Antony Starr (Patriota/Homelander) como protagonistas. A partir de ese día comenzará la cuenta atrás para la recién anunciada quinta entrega.

“The Boys es una serie descarada y atrevida que sigue cautivando a nuestros clientes de todo el mundo perforando el tejido cultural temporada tras temporada”, ha declarado Vernon Sanders, jefe de televisión de Amazon MGM Studios, en el comunicado oficial recogido por Variety. “Estamos orgullosos de esta serie, que se ha convertido en una franquicia global, y estamos encantados de que Eric Kripke y el equipo creativo tengan más historias atractivas que contar para todos los fieles seguidores”, ha añadido el directivo.

“The Boys podría ser el mejor trabajo que jamás tendré. ¿Qué otra serie me permite escribir sobre política, capitalismo, familia y genitales explosivos, aunque no en ese orden? El reparto y el equipo están profundamente agradecidos a Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios por la oportunidad de contar esta historia una temporada más. Mi único problema es que, como este año promete estar libre de cualquier conflicto o desinformación, no estamos seguros de qué escribir”, ha comentado el propio Kripke, showrunner de la serie anti-superheroica.

Esta renovación prematura confirma a The Boys, aún más si cabe, como una de las ficciones estrella de Amazon Prime Video. La serie, que adapta el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, se estrenó en 2019, y desde entonces ha sido una de las producciones de la plataforma que más conversación y más fans ha generado a su alrededor.

De hecho, fue nominada al Emmy a Mejor serie dramática en 2021. Además, cuenta con hasta dos spin-offs: la serie animada Diabolical y la ficción juvenil Gen V, que este mes retomará la producción de la segunda temporada tras la muerte de uno de sus actores protagonistas, Chance Perdomo, que no será sustituido por otro actor para que retome su papel de Andre Anderson.