'The Walking Dead' lanza el tráiler del reencuentro de Daryl Dixon y Carol en AMC, que ya tiene mes de estreno en España

AMC+ ha compartido el primer teaser de la segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, el spin-off de The Walking Dead liderado por Norman Reedus, al que ahora se une de forma crucial Melissa McBride, que durante once temporadas diera vida a Carol Peletier en la serie matriz y que retorna así al universo.

The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol será el nombre completo de esta nueva tanda de episodios, que tienen fecha estimada de estreno: será en octubre cuando lleguen a la plataforma de streaming de AMC en España.

Sinopsis de 'The Book of Carol'

Compuesta por seis episodios, The Book of Carol retoma los hechos de la primera temporada, siguiendo a los personajes de Daryl Dixon (Reedus) y Carol Peletier (McBride). Ambos se enfrentarán a los demonios del pasado mientras ella intenta encontrar a su amigo y él lucha contra su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido. Además, el movimiento de Genet (Anne Charrier) coge fuerza, colocando a Pouvoir en una posición de confrontación con la Unión de la Esperanza en la lucha por el futuro de Francia.

Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi y Eriq Ebouaney completan el reparto de la serie, que cuenta con David Zabel como showrunner.