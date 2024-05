'The Walking Dead: Dead City' lanza un primer avance de su temporada 2 en AMC y deja ver a su nuevo villano

El universo de The Walking Dead no descansa. AMC ha mostrado un primer vistazo a lo que será la segunda temporada de The Walking Dead: Dead City, el spin-off protagonizado por Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan), cuyo estreno no tendrá lugar hasta 2025.

El clip que muestra la cadena de cable es un compendio de imágenes del rodaje, con los dos protagonistas ya caracterizados y bromeando entre tomas. También se puede ver cómo se llevan a cabo algunos de los efectos de maquillaje del equipo de KNB, la empresa de Greg Nicotero, así como otros stunts de gran escala, como explosiones. Zeljko Ivanek como El Croata, Lisa Emery, que encarna a La Dama, y Gaius Charles, Perlie, también aparecen en el vídeo.

Pero por encima de todo, el tráiler deja ver brevemente al que ya está confirmado como nuevo villano de la serie para esta temporada 2, Kim Coates. El actor, reconocido por su rol de Tig en Sons of Anarchy, así como por su participación en ficciones como Godless y, más recientemente, Los fontaneros de la Casa Blanca, confirmó en abril su comparecencia como nuevo enemigo de los protagonistas, en esta iteración de la franquicia ambientada en Nueva York.

“Voy a ser el villano principal de la temporada 2. Vamos a hacer ocho episodios”, contó en su momento y recoge CulturaOcio.

Antes, 'The Walking Dead: The Book of Carol'

Al término de la primera temporada de Dead City, Maggie entrenó a Negan al Croata y La Dama, a cambio de la libertad de su hijo Hershel (Logan Kim). La temporada 2 nos presenta a Maggie y Negan en bandos opuestos en la guerra por hacerse con el control de Manhattan, Maggie y Negan. Según se entrelazan sus caminos, ambos se dan cuenta de que la vía de salida de esta situación es más complicada y desgarradora de lo que pudieron imaginar.

Además de The Walking Dead: Dead City, otro de los tres spin-offs lanzados tras la conclusión de The Walking Dead, The Walking Dead: Daryl Dixon, volverá también con una nueva tanda de episodios. La novedad en su caso será la recuperación de Carol (Melissa McBride); no en vano, esa nueva temporada llevará como subtítulo The Book of Carol. Esta llegará este mismo verano.