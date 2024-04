Primer avance de 'The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol', con Melissa McBride en acción

Cuando el universo de The Walking Dead iniciaba su expansión, el proyecto más firme y esperado de spin off fue el que iba a seguir a los personajes de Carol y Daryl, interpretados por Melissa McBride y Norman Reedus. Pero se truncó por la salida de la actriz, por lo que la serie salió adelante como The Walking Dead: Daryl Dixon, protagonizada únicamente por el personaje masculino.

Para su segunda temporada, han logrado el reencuentro, y por eso pasa a llamarse The Walking Dead: Daryl Dixon - The Book of Carol, y a contar también con la intérprete. Así lo muestra la cadena AMC en el primer avance en forma de adelanto que puedes ver sobre estas mismas líneas.

La ficción llegará en verano de 2024, aún sin fecha definitiva, y seguirá protagonizada por Norman Reedus, con Melissa McBride como personaje regular. En el avance puede verse cómo Daryl se orienta a volver a su hogar desde Francia, mientras que Carol le está buscando donde desapareció, en Freeport.

En la sinopsis oficial para esta segunda temporada de la serie, primera rebautizada y con McBride como personaje fijo, se explica que “ambos se enfrentan a antiguos demonios mientras Carol pelea por encontrar a su amigo y Daryl pelea contra su decisión de quedarse en Francia, lo que provoca tensión en el Nido”.