Así han ido en audiencias las nuevas 'Noticias Cuatro' durante su primer mes en Mediaset

Ya ha pasado un mes y medio, aproximadamente, desde la vuelta de Noticias Cuatro. La marca informativa regresó a la parrilla el pasado 29 de enero tras cinco años de ausencia, los que han pasado desde que la antigua dirección de Mediaset España decidiera poner el punto final a su primera, y por ahora, más longeva etapa, que comenzó el mismo día que la propia Cuatro (7 de noviembre de 2005).

A principios de la presente temporada, la nueva cúpula directiva de la compañía vio en la recuperación del sello un movimiento esencial para completar su nueva apuesta por la información; esa de la que lleva haciendo gala este año con los nuevos Informativos Telecinco y, desde hace un mes, también con las nuevas Noticias Cuatro.

Ya hemos analizado, desde el punto de vista de las audiencias, la acogida que han tenido en sus primeras semanas los remodelados informativos del canal principal. Ahora toca hacerlo con los del secundario, Cuatro, que viene de firmar su mejor febrero de los últimos cuatro años y su mes más competitivo desde marzo de 2022. Por números, parece que no le ha venido mal recuperar sus noticias. Ahora bien, ¿cómo están rindiendo sus diferentes ediciones? ¿Han contribuido todas a este crecimiento? Lo vemos a continuación con datos elaborados a partir de las audiencias diarias que distribuye Kantar Media.

Las audiencias de 'Noticias Cuatro 1'

Empezamos nuestro análisis por la edición diaria de mediodía, Noticias Cuatro 1, que inauguró la nueva etapa de la marca informativa aquel 29 de enero a las 14:00 horas. Lo hizo con Alba Lago a los mandos y con una audiencia del 4.8% de cuota y 359.000 espectadores entre las 14:00 y las 14:40h. En total ha completado 30 emisiones con una media del 5.2% y 393.000 televidentes.

La evolución por semanas es ascendente durante las cuatro primeras, sobre todo entre la segunda y la tercera. Aun así, el mejor promedio lo marca la cuarta (5.5% de share y 413.000 televidentes), mientras que en la quinta sufrió un pequeño descenso que ha frenado en la sexta.

Audiencias semanales de Noticias Cuatro 1 (de lunes a viernes):

Primera semana (29 ene-2 feb): 5% y 369.000

Segunda semana (4-9 feb): 5.2% y 399.000

Tercera semana (11-16 feb): 5.5% y 410.000

Cuarta semana (18-23 feb): 5.5% y 413.000

Quinta semana (25 feb-1 mar): 5.1% y 384.000

Sexta semana (4-8 mar): 5.1% y 383.000

MEDIA SEMANAL: 5.2% y 393.000

Durante estos días, Cuatro ha promediado un 5.3% de cuota de lunes a viernes, por lo que la edición diaria de Noticias Cuatro 1 está una décima por debajo la media de su canal. Por ahora, su llegada al mediodía la ha anotado más En boca de todos, que terminó febrero con su mejor cuota media mensual (también un 5.2%, según Mediaset) gracias, entre otras cosas, a haber adelantado una hora su hora de inicio y final, valga la redundancia, para hacer hueco al informativo de Alba Lago. Algo que también ha afectado, aunque para mal, a su media de espectadores, que durante el mes pasado mes fue inferior a los 200.000.

Las audiencias de 'Noticias Cuatro 2'

El 29 de enero, pero a las 20:00 horas, se estrenó la segunda edición diaria de Noticias Cuatro, que tiene como presentadores a Mónica Sanz y Diego Losada. Su aventura comenzó esa tarde con un 5.3% de share y 578.000 espectadores (de 20:00 a 20:00 horas). Desde ese día y hasta el 1 marzo promedió un 4.5% y 470.000 entre un total de 27 emisiones (los jueves 15 y 22 de febrero, así como el jueves 7 de marzo, no hubo emisión por sendos partidos de la Europa League).

La evolución por semanas muestra una estabilidad inmediata por parte de Noticias Cuatro 2, que anotó la misma cuota durante la segunda, la tercera y la cuarta semana (4.6%), con ligeras subidas y bajadas de audiencia entre ellas. El mayor descenso lo sufrió durante la quinta semana, aunque en la sexta lo ha solventado recuperando la cuota perdida.

Audiencias semanales de Noticias Cuatro 2 (de lunes a viernes):

Primera semana (29 ene-2 feb): 4.4% y 464.000

Segunda semana (4-9 feb): 4.6% y 495.000

Tercera semana (11-16 feb): 4.6% y 472.000 (4 emisiones)

Cuarta semana (18-23 feb): 4.6% y 479.000 (4 emisiones)

Quinta semana (25 feb-1 mar): 4.3% y 444.000

Sexta semana (4-8 mar): 4.6% y 469.000

MEDIA SEMANAL: 4.5% y 470.000

Con estos números, Noticias Cuatro 2 ha cerrado por debajo de la media de Cuatro (4.5% vs 5.2%) sus primeras seis semanas en parrilla. Al espacio de Mónica Sanz y Diego Losada le está perjudicando la debilidad de su telonero, Cuatro al día, aunque ya es sabido que el programa de actualidad se despedirá próximamente por sus bajas audiencias. Su lugar lo ocupará un nuevo formato presentado por Mario Picazo y producido por Unicorn Content, la compañía de Ana Rosa Quintana. Este relevo, para el que todavía no hay fecha, podría marcar un punto de inflexión en los datos de Noticias Cuatro 2. De momento, sus cifras son insuficientes.

Las audiencias de la edición fin de semana

Terminamos nuestro análisis con la edición de fin de semana, la que presentan Roberto Arce y Marta Reyero. Ambos son los únicos que repiten respecto a la primera etapa de Noticias Cuatro y los únicos que no vieron modificado ni su horario de trabajo ni su rol dentro de la cadena cuando aquella acabó. Durante los siguientes cinco años presentaron la edición fin de semana de Cuatro al día, que a diferencia de la diaria no era un magacín, sino un informativo puro y duro. Por lo tanto, en su caso el cambio ha sido de plató y de marca, pero no de formato ni de franja de emisión.

Pasando ya a las cifras, por ahora están promediando un 6.8% de cuota y 512.000 espectadores los sábados y los domingos al mediodía (10 emisiones hasta el 3 de marzo), mientras que su media por semana es una décima mejor (6.9%). La media de Cuatro el fin de semana desde el regreso de Noticias Cuatro es de un 6.3% , así que el informativo de mediodía está promediando en torno a medio punto más que la cadena en la suma de los sábados y los domingos (hasta el domingo 3 de marzo).

De hecho, es la que mejor promedio tiene de la cuatro, y también la que disfruta de un telonero más competitivo. Sobre todo los domingos, donde las reposiciones de Volando voy y Viajeros Cuatro suelen rondar el 8-9% de share, con picos de hasta un 10%. Gracias a este arrastre, Noticias Cuatro 1 ha llegado a encadenar dos domingos seguidos alcanzando el 8% (un 8% el 25 de febrero y un 8.9% el 3 de marzo).

Audiencias semanales de Noticias Cuatro 1 Fin de semana:

Primera semana (3-4 feb): 6% y 400.000

Segunda semana (10-11 feb): 7.3% y 580.000

Tercera semana (17-18 feb): 6.6% y 419.000

Cuarta semana (24-25 feb): 7.6% y 620.000

Quinta semana (2-3 mar): 7% y 544.000

MEDIA SEMANAL: 6.9% y 512.000

Al igual que pasa con las ediciones diarias, la cuota media de Noticias Cuatro 2 también es inferior a la de Noticias Cuatro 1 durante el fin de semana. Su media hasta ahora es de un 5.4%, lo que representa casi un punto menos que la media del canal los sábados y los domingos. En cambio, su promedio de espectadores es de 605.000, por lo que Noticias Cuatro 2 Fin de semana es la edición de Noticias Cuatro que más público concentra a su alrededor.

Audiencias semanales de Noticias Cuatro 2 Fin de semana:

Primera semana (3-4 feb): 5.1% y 562.000

Segunda semana (10-11 feb): 6.1% y 684.000

Tercera semana (17-18 feb): 5.1% y 575.000

Cuarta semana (24-25 feb): 5.2% y 590.000

Quinta semana (2-3 mar): 5.5% y 613.000

MEDIA SEMANAL: 5.4% y 605.000

Conclusiones

En resumidas cuentas, hay una edición de Noticias Cuatro que ha completado sus primeras seis semanas en parrilla rindiendo por encima de la media del canal (14:00 horas del fin de semana), otra que lo ha hecho muy cerca la media (14:00 horas de lunes a viernes) y otras dos que lo han hecho por debajo el periodo analizado (20:00 horas diaria y 20:00 horas del fin de semana). Por tanto, la marca aún tiene camino por recorrer dentro del contexto del canal.

Por supuesto, también tiene mucho por hacer fuera de él, pues según el análisis mensual de Barlovento Comunicación, Noticias Cuatro terminó febrero, el primer mes completo de su presente etapa, como última opción informativa. De lunes a domingo, su desventaja con laSexta Noticias, su inmediato competidor, fue de 2.4 puntos. Sin embargo, los sábados y los domingos fue solo de siete décimas, por lo que dar caza los fines de semana a la cadena de Atresmedia es su objetivo más factible a corto plazo en el dibujo general. Eso sí, para ello debe mejorar primero el particular. Puede hacerlo, pues las nuevas Noticias Cuatro solo acaban de empezar.