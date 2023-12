'GH VIP 8' cierra en Telecinco con regusto amargo: pocos liderazgos y por debajo del millón de espectadores en sus galas

GH VIP 8 ha llegado a su fin, así que toca hacer balance de lo que ha sido esta edición a nivel de audiencias. Cabe decir, antes que nada, que la edición que acaba de finalizar no ha sido una más dentro de la historia del reality, sino la primera tras cuatro años de ausencia. GH VIP 7 terminó en 2019 inmerso en una crisis sin precedentes debido al estallido del caso Carlota Prado, que se produjo dos años atrás, en GH Revolution (2017), pero que mediáticamente alcanzó una nueva dimensión por aquellas fechas. La gravedad del asunto derivó en una enorme fuga de anunciantes, la cual obligó a Telecinco a dejar el formato en stand by hasta la resolución del juicio contra José María López y la productora Zeppelin, que finalizó en abril.

A mediados de junio, y tras saberse que López no recurriría la sentencia, Telecinco anunció el bombazo: GH VIP volvía en septiembre con Marta Flich como presentadora. El anuncio fue realizado en un evento con anunciantes de Mediaset España, lo que dejaba a las claras lo importante que era para el grupo que, a nivel publicitario, no hubiera ningún sobresalto con esta nueva edición. Y no lo ha habido. Ni boicot de anunciantes ni nada parecido. De hecho, si por algo ha sido noticia GH VIP en este apartado ha sido justo por lo contrario, por el exceso de anuncios que ha llegado a tener en algunas de sus galas.

Ahora bien, la abundancia no ha sido tanta si hablamos de los datos de audiencia. GH VIP 8 ha notado la competencia directa de MasterChef Celebrity, el mal momento que atraviesa Telecinco y el bajón que ha experimentado el consumo de televisión desde que el formato se emitió por última vez en 2019. Todo esto hace que pierda por goleada la comparación con las siete ediciones anteriores, aunque lo peor es que, dentro del contexto actual, tampoco ha sido el revulsivo que necesita Telecinco para salir de su letargo.

Esto último empezó a ser una realidad el mismo día del estreno, que no despertó la expectación que cabía esperar del regreso de GH VIP tras cuatro años en barbecho. Aun así, su dato de audiencia (13.4% y 1.106.000) fue el mejor hasta el de la final de este jueves (15.2% y 1.160.000). Por el camino, GH VIP ha rendido la mayoría de galas por debajo del millón de espectadores a partir de las 23 horas. Algo difícil de pronosticar en septiembre, pero que ha resultado ser así.

En total, las 15 galas del reality han promediado un 12.8% de cuota y 961.000 espectadores en su tramo principal. Y de esas 15 emisiones, GH VIP 8 solo ha liderado en tres contra el resto de ofertas principales emitidas tras El Hormiguero: con las dos primeras galas que emitió sin la competencia de MasterChef Celebrity 8 y con su final.

Audiencia de las galas de 'GH VIP 8':

Gala 1 (14/9/23): 13.4% y 1.106.000 (antes se emitió Cuentos chinos)

13.4% y 1.106.000 (antes se emitió Cuentos chinos) Gala 2 (21/9/23): 12.3% y 881.000 (Express: 8.9% y 1.130.000)

Gala 3 (28/9/23): 11.6% y 825.000 (Express: 7.6% y 941.000)

Gala 4 (5/10/23): 12.2% y 849.000 (Express: 7.9% y 972.000)

Gala 5 (12/10/23): 11.8% y 850.000 (Express: 6.9% y 900.000)

Gala 6 (19/10/23): 13.8% y 1.058.000 (Express: 8.5% y 1.169.000)

Gala 7 (26/10/23): 12.8% y 946.000 (Express: 7.8% y 1.018.000)

Gala 8 (2/11/23): 12.9% y 948.000 (Express: 8.8% y 1.209.000)

Gala 9 (9/11/23): 12.9% y 938.000 (Express: 8.4% y 1.162.000)

Gala 10 (16/11/23): 11.8% y 931.000 (Express: 7.2% y 1.026.000)

Gala 11 (23/11/23): 13% y 976.000 (Express: 8.1% y 1.102.000)

Gala 12 (30/11/23): 13.2% y 999.000 (Express: 8.5% y 1.143.000) - Líder del prime time

Gala 13 (7/12/23): 12.9% y 1.000.000 (Express: 8.4% y 1.071.000) - Líder del prime time

Semifinal (20/12/23): 12.8% y 952.000 (Express: 8.3% y 1.106.000)

Final (21/12/23): 15.2% y 1.160.000 (Express: 9.2% y 1.234.000) - Líder del prime time

MEDIA TOTAL: 12.8% y 961.000 / 8.1% y 1.084.000

Los debates tampoco han liderado los domingos

El balance de los debates es muy parecido. Los 14 emitidos han promediado, en su conjunto, un 11.7% de share y 1.008.000 televidentes, aunque dos tuvieron un bloque previo debido a la emisión de sendos partidos de la selección española de fútbol en La 1. De los 14, GH VIP solo ha ganado tres en estricta coincidencia a La película de la semana y Secretos de familia. Aun así, el primer debate tiene el mejor promedio de espectadores de toda la edición entre galas y debates, aunque se emitió a las 22:00 horas y no cerca de las 23:00, como el tramo principal de la gala de los jueves.

Audiencia de los debates de 'GH VIP 8':

Debate 1 (17/9/23): 14.2% y 1.213.000

Debate 2 (24/9/23): 10.8% y 908.000

Debate 3 (1/10/23): 13% y 1.090.000 - (Líder del prime time)

Debate 4 (8/10/23): 11.8% y 981.000

Debate 5 (15/10/23): 10.6% y 837.000 (hubo un previo por el Noruega-España: 6.5% y 997.000)

Debate 6 (22/10/23): 11.8% y 1.040.000

Debate 7 (29/10/23): 11.8% y 978.000 - (Líder del prime time)

Debate 8 (5/11/23): 11.7% y 991.000

Debate 9 (12/11/23): 11.2% y 988.000

Debate 10 (19/11/23): 11.8% y 959.000 (hubo un previo por el España-Georgia: 7.7% y 1.141.000)

Debate 11 (26/11/23): 10.8% y 953.000

Debate 12 (3/12/23): 11.8% y 1.073.000

Debate 13 (10/12/23): 11.9% y 1.063.000 (Líder del prime time)

Debate 14 (17/10/23): 11.6% y 1.049.000

MEDIA TOTAL: 11.7% y 1.008.000

A todo esto, cabe recordar que Telecinco ofreció al inicio de la edición un par de entregas de Límite 48 horas. Algo que al principio no estaba previsto, pero que finalmente acabó haciendo. Eso sí, de manera efímera, pues después de dos emisiones de escasa audiencia (ninguna llegó siquiera a los 900.000 espectadores), la cadena decidió volver al plan inicial y limitarse a ofrecer la gala de los jueves y el debate de los domingos.

Sin embargo, poco después tuvo que ampliar la emisión de GH VIP 8 al access prime time. ¿El motivo? El pobre rendimiento de Cuentos chinos, programa que retiró a las tres semanas. Su lugar pasó a ocuparlo GH VIP: Última hora, cuyo datos a lo largo de la edición (en torno al 7-8% de cuota), no han sido muchos mejores que los que anotó el formato de Jorge Javier Vázquez.

Audiencia de 'GH VIP: Límite 48 horas':

Entrega 1 (19/9/23): 12% y 832.000 (antes se emitió Cuentos chinos)

Entrega 2 (26/9/23): 11.7% y 812.000 (antes se emitió Cuentos chinos)

La final de 'GH VIP 8', la menos vista de la historia

A pesar de todo, las galas y los debates de GH VIP han rendido habitualmente por encima de la media de Telecinco (en torno al 9-10%), y han sido, junto a Got Talent 9, su oferta de prime time más competitiva de estos primeros meses de temporada. Sin embargo, esta octava edición ha acabado por ser, y con mucha diferente, la menos vista de la historia de GH VIP. Como muestra, el historial de finales, que deja al desenlace de este jueves completamente descolgado del resto. Empezando por el de 2019, que tuvo 23 puntos y 3 millones más de audiencia. Pero ni Telecinco ni el público son los mismos que entonces. Veremos si GH Dúo lo confirma o, por el contrario, tiene un mejor desempeño en la programación del canal.

Audiencias de las finales de 'GH VIP':