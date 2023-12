Telecinco desvela la primera pareja de 'GH Dúo', que supondrá el regreso de Adara al plató del reality

Telecinco aprovechó la gala final de GH VIP 8 para cebar el estreno de GH Dúo. Incluso antes de que los finalistas - Naomi Asensi, Albert Infante y Luitingo- salieran de la casa de Guadalix, ya estaba entrando la nueva pareja.

“Regresa GH Dúo, el relevo de GH VIP muy pronto en Telecinco” anunciaba Marta Flich y seguidamente se abría la puerta de la casa y entraba Luca Onestini. El ganador de Secret Story no estaba entre esas paredes desde 2021: “Te tengo que decir Súper que has cambiado mucho la casita, casi no la reconozco”, observaba.

Pero para añadir más morbo a la entrada del italiano, el programa dejaba ver al espectador que Elena Rodríguez también sería concursante. No era una pareja escogida al azar, si no que tenían rencillas del pasado que les unían: ella es la madre de Adara Molinero y él el hermano de Gianmarco con quien Adara tuvo una relación corta frente a las cámaras de GH VIP 7.

Primeros habitantes de GH★★DÚO: Elena Rodríguez y Luca Onestini pic.twitter.com/C7b4EXZimE — Mediaset España (@mediasetcom) 21 de diciembre de 2023

Aquello acabó como el rosario de la Aurora y ahora una ex suegra y un ex cuñado convivirán en la próxima edición del reality. Solo falta por saber si serán pareja o no: “Espero que no estemos como pareja”, expresó Luca a pesar de que segundos antes había dicho que no tenía problemas con ella.

Adara Molinero reaparecía en el plató de Telecinco, meses después de quedar segunda finalista en Supervivientes 2023, para animar a su madre: “Te aconsejo que lo sientas, lo disfrutes y lo vivas por encima de todo”, subrayó.