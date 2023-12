Naomi Asensi gana el premio más bajo de 'GH VIP 8': el 'team naranja' derrota a las 'carpetas' de Luitingo

GH VIP 8 ya tiene ganadora: Naomi Asensi. La que fuera una de las protagonistas de La isla de las tentaciones 6 y entrara más tarde a la casa de Guadalix, hizo historia en el reality al alzarse con el premio más bajo de su historia. “Gracias porque pensaba que era una planta de jardín”, exclamaba sin acabar de creérselo.

La joven se había unido al 'team naranja' sin ser una de sus fundadoras pero su victoria la sintieron como la de todos, por lo que Laura Bozzo, Carmen Alcayde, Álex Caniggia, Albert Infante y Pilar Llori corrieron a celebrarla. Lo que dejó a Luitingo en un segundo lugar y a Albert como tercer finalista.

Durante la gala, la peruana continuó enfadada por haber sido expulsada la noche anterior: “No hay nada más horrible que estar 14 semanas y un día antes de la final te voten”, argumentó. Aunque acabó abrazada con Carmen Alcayde con quien había nacido una gran amistad con tintes “tóxicos”.

¡Aleluya! Lo que parecía imposible, ha ocurrido: Carmen y Laura Bozzo se han abrazado y sellado la paz



🔁 BRAVO, son mis madres

❤️ Si crees que se van a ir a Acapulco juntas#GHVIPFinal pic.twitter.com/9PtQtEs2bB — Gran Hermano (@ghoficial) 21 de diciembre de 2023

Todo ello en una final en la que en plató estuvieron (casi) todos los inquilinos de la casa -hasta Pedro García Aguado pero no Oriana Marzoli que abandonó-, semanas antes del estreno de GH Dúo, que cebaron con la entrada de la primera pareja relacionada con Adara Molinero.

Albert Infante, tercer y digno finalista

Albert, Naomi y Luitingo se despedían de la que había sido su casa durante tres meses y se marchaban a la sala de expulsión. Allí, una hora después de arrancar la gala, Marta leía la siguiente sentencia: “La audiencia ha decidido que el tercer clasificado de GH VIP 8 sea Albert”.

El concursante aceptaba la decisión con deportividad y hasta alegría: “Yo lo sabía, ¡muchas gracias, estoy feliz, estoy de puta madre!” exclamaba mientras Naomi le abrazaba con lágrimas y en plató Alcayde lloraba desconsolada.

“Me voy con alegría, porque he hecho lo que tenía que hacer, he disfrutado, arreglado lo que tenía que arreglar” reflexionaba con una.

Luitingo y Naomi, en plató: broncas y amor para todos

Luitingo y Naomi llegaban a los estudios de Telecinco como estrellas de Hollywood, con público esperándoles en la calle y pidiéndoles fotogorafías. La finalista entró a plató para abrazar a amigos y familiares, así como a sus compañeros.

Mientras que Luitingo fue directo a saludar a sus padres y después alzaba en el aire a Jessica Bueno. Le pusieron las imágenes de las palabras de ella sobre sus sentimientos hacia él y no pudo dejar de sonreír. Le pidió que se sentara junto a él y dijo: “Siento que estoy aquí contigo, por el camino que hemos hecho juntos, ha sido la ilusión más grande llegar y verte y lo que yo gane lo ganas tú. Yo estoy enamorado hasta las trancas”.

Ambos se abrazaron y ella le susurró un “te quiero”, mientras Flich preguntaba la opinión de Pilar Llori que prefirió no hablar. Solo comentó una frase del vídeo de él que decía que ella le había hecho daño: “Me parece fuerte que después de todo sea yo la que le haya hecho daño a él. Es muy cínico, bastante bien me he portado, bastante poco he dicho y bastante mal lo he pasado”.

Ante tal protagonismo del cantante, Naomi se molestó: “Si sobro en mi propia final me lo decís y me voy también”, dijo sentándose en el sofá con el resto de expulsados. Sin saber que la noche iba a dar un giro total para ella.

Finalmente, Flich leía la frase más esperada: “La audiencia ha decidido que el ganador de Gran Hermano VIP 8 sea ¡Naomi!”. La joven saltaba de alegría y desaparecía ante los abrazos de todo el team naranja Laura, Álex, Carmen, Albert y hasta Pilar. “Estoy flipando, creía que era una planta de jardín”, acabó gritando sin soltar el maletín.