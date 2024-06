'Supervivientes All Stars' (18.6%) responde con su mejor cuota al estreno de 'La vida prometida' (11.7%)

Después de anotar un 17.6% de cuota en sus tres primeras entregas, Supervivientes All Stars sale de tan curioso bucle para anotar su mejor dato hasta la fecha: un 18.6% en su tramo principal (de 22:57 a 1:49 horas). El reality de Telecinco acompaña esta cifra con 1.314.000 espectadores, por lo que no sufre cambios significativos en este apartado. Es decir, que el programa nota más en share que en público su primera noche no precedida por la Eurocopa (La 1), cuyo día de descanso agradece el tramo Express (11.3% y 1.267.000 entre las 21:58 y las 22:57 horas).

Con estos números, Supervivientes All Stars permanece invicto en su tramo principal. Esta vez, tras sumar su primera victoria frente a La vida prometida, la nueva serie de Antena 3. La ficción italiana debuta con un 11.7% de cuota y 896.000 televidentes (de 23:07 a 1:16 horas), un dato correcto para estas alturas de año, pero que le imposibilita luchar por el liderato.

Sí le permite, en cambio, marcar distancias con el resto de ofertas de la noche, que se quedan muy descolgadas. Horizonte (6.8% y 498.000) sube medio punto en Cuatro y el cine de laSexta gana tres gracias a Aquaman (6.2% y 440.000). La peor partes se la lleva la película de La 1, Mediterráneo, que ha de conformarse con un 5.7% y 516.000.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 19.2% Telecinco: Supervivientes All Stars 18.6% laSexta: Aruser@s 16% La 1: La hora de La 1 12% Cuatro: First dates 7.6% La 2: Saber y ganar 6.7% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.2%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“La ruleta de la suerte” (Antena 3), a las 14:56 con 2.330.370 espectadores y un 25.7% de share

CADENAS

Día

Antena 3 13.7% Telecinco 11.5% Temáticas de pago 8.8% La 1 8.4% Autonómicas (FORTA) 8.2% laSexta 7.7% Cuatro 4.8% La 2 2.8% Autonómicas privadas 0.2%

Mes

Antena 3 12.5% La 1 12.1% Telecinco 10.1% Temáticas de pago 10% Autonómicas (FORTA) 7.8% laSexta 6.4% Cuatro 5.1% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.2%

PRIME TIME

Supervivientes All Stars: Express 11.3% 1.267.000 Supervivientes All Stars 18.6% 1.314.000 El Hormiguero: Anuel AA 14.7% 1.641.000 La vida prometida (estreno) 11.7% 896.000 First dates -rep- 5.4% 504.000 First dates 7.6% 836.000 Horizonte 6.8% 498.000 El Intermedio (final de temporada) 7.7% 845.000 El Taquillazo: Aquaman 6.2% 440.000 4 Estrellas 6.3% 703.000 Nuestro cine: Mediterráneo 5.7% 516.000 Cifras y letras 3.2% 320.000 Cachitos de hierro y cromo: Sonido bambino 2.9% 330.000 En primicia: Jesús Maraña 2.9% 289.000 Documentos TV: El precio de la gloria 2% 141.000

LATE NIGHT

Casino Gran Madrid online show 7.1% 162.000 En el punto de mira: Falsas terapias 5.7% 134.000 Cine: Difícil de olvidar 5.2% 153.000 Cine: La voz dormida 4.7% 178.000 ARV: Biden vs Trump: El debate que te quitará el sueño 3.9% 89.000 Megaestadios: Un recorrido por Europa: Ámsterdam vs Copenhague 1.3% 57.000 Conciertos radio 3: Boston babies 0.8% 22.000 Planeta verde: Mundos desérticos 0.5% 10.000

SOBREMESA / TARDE

Sueños de libertad 13.5% 1.241.000 Pecado original 11.5% 945.000 Y ahora Sonsoles 12.2% 832.000 Pasapalabra 18.6% 1.397.000 Así es la vida 8.8% 793.000 TardeAR 10.2% 740.000 Reacción en cadena 11.5% 863.000 La Moderna 9.6% 821.000 La Promesa 11.7% 889.000 El Cazador 6% 402.000 El Cazador 8.2% 553.000 Aquí la Tierra 9.8% 764.000 Zapeando 5.5% 488.000 Más Vale Tarde 7.7% 547.000 laSexta Clave 6.5% 568.000 Todo es mentira 4.5% 387.000 Tiempo al tiempo 2.4% 158.000 Saber y ganar 6.7% 625.000 Grandes documentales 3.7% 306.000 Documenta2 2.9% 201.000 El paraíso de las señoras 1.3% 88.000 Diario de un nómada 2.1% 176.000 Ni que fuéramos Shhh 3.1% 250.000 Ni que fuéramos: La happy hour 3.5% 237.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 9% 187.000 Vamos a ver 12.8% 355.000 Vamos a ver más 11.1% 749.000 Aruser@s: El Humorning 16.4% 206.000 Aruser@s 16% 346.000 Al rojo vivo 11% 429.000 Espejo Público 11.9% 299.000 Entrevista: Isabel diaz ayuso 16.2% 340.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 15.5% 740.000 La ruleta de la suerte 19.2% 1.394.000 La hora de La 1 12% 228.000 Mañaneros 8.1% 250.000 Ahora o nunca 7.9% 631.000 ¡Toma salami! -rep- 1% 13.000 Callejeros viajeros -rep- 1.9% 33.000 Callejeros viajeros -rep- 2.2% 47.000 Viajeros Cuatro -rep- 2.5% 57.000 En boca de todos 4.9% 168.000 Zoom tendencias 2.3% 28.000 La vida en los ríos de África: Hoanib 1% 16.000 Pueblo de Dios: Teoría y práctica de un cura rural 0.9% 17.000 Aquí hay trabajo 1.3% 27.000 La aventura del saber 1.7% 38.000 Documenta2 0.9% 22.000 Culturas 2 0.8% 21.000 Mañanas de cine: Una bala sin nombre 5.1% 185.000 Ruta via de la plata: Diario de un ciclista 2% 132.000 Las rutas de Verónica: Islas Canarias 3.2% 301.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.2% 1.990.000 Telediario 1 12.3% 1.183.000 Informativos Telecinco 15h 10.6% 996.000 laSexta Noticias 14h 8.7% 772.000 Jugones 6.7% 644.000 Noticias Cuatro 1 5.2% 389.000 El Desmarque Cuatro 1 3.4% 316.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 19.3% 1.759.000 Telediario 2 10.3% 967.000 laSexta Noticias 20h 8.8% 630.000 Informativos Telecinco 21h 8.5% 774.000 Noticias Cuatro 2 3.9% 280.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 15.3% 116.000 Antena 3 Noticias de la mañana 12.6% 132.000 Informativos Telecinco Matinal 8.9% 139.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.