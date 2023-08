'Dos de los nuestros' (4.8%) inicia su ruta en Cuatro a la misma velocidad que las reposiciones de Chicote en laSexta

Aun habiendo entrado en el mes de menor consumo televisivo del año, algunas cadenas apuestan por lanzar estrenos estas últimas semanas de verano. El miércoles fue el caso de laSexta con lo nuevo de Wyoming y David Trueba, y este jueves 3 de agosto Cuatro ha replicado estrategia lanzando en prime time su programa con Edu Soto y David Fernández... y obteniendo un resultado similar.

José Mota (9.9%) se mantiene líder sobre la semifinal de '¡Vaya vacaciones!' (9.1%) en un jueves que baja el listón

Más

Dos de los nuestros, el docu-reality con los cómicos en una furgoneta, debuta en el horario estelar con un 4.8% de share y 420.000 espectadores. Se trata de un dato tibio por tratarse de un estreno y por las aspiraciones del canal, que alcanza cuotas más ambiciosas otros días de la semana con ofertas como Viajeros Cuatro o Código 10. Además, no logra imponerse con contundencia a su máximo rival, laSexta, a pesar de que este apuesta en jueves por reposiciones de ¿Te lo vas a comer? con Chicote.

No obstante, el estreno de este nuevo formato también deja lecturas positivas: mejora las prestaciones de Cuatro en jueves, donde NCIS: Hawai'i no carburaba. Además, firma un primer dato muy similar al de Usted está aquí de este miércoles en laSexta, certificando que el mes de agosto no parece un contexto ideal para que estas nuevas ofertas arranquen con mejor marcha.

Buena muestra del “bajón” televisivo general es que José Mota Live Show vuelve a liderar sin tan siquiera alcanzar el doble dígito, como analizamos en este otro artículo.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL JUEVES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 20.3% Telecinco: El programa del verano 13.1% laSexta: Aruser@s Fresh 11.6% La 1: La Promesa 11.2% Cuatro: First dates 9.4% La 2: Saber y ganar 6.8% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 20.1%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

'Pasapalabra' (Antena 3), a las 21:03 con 2.561.210 espectadores y un 29.8% de share

CADENAS

Día

Antena 3 12.5% Temáticas de pago 10.2% Telecinco 9.4% La 1 9.3% Autonómicas (FORTA) 7.8% laSexta 6.5% Cuatro 4.9% La 2 3.4% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 12.9% Temáticas de pago 9.5% La 1 9.4% Telecinco 9% Autonómicas (FORTA) 8.2% laSexta 6.6% Cuatro 5.2% La 2 3.2% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

4 Estrellas 9.4% 969.000 José Mota Live Show 9.9% 918.000 ¡Vaya vacaciones! 9.1% 741.000 El Hormiguero -rep- 9.3% 964.000 ACI: Alta capacidad intelectual: Pagar el pato 9% 743.000 First dates 4.7% 426.000 First dates 9.4% 967.000 Dos de los nuestros (estreno) 4.8% 420.000 El Intermedio -rep- 4.7% 482.000 ¿Te lo vas a comer?: Comida para turistas -rep- 4.8% 417.000 Espacios increíbles 2.3% 214.000 Curro Jiménez: El servidor de la justicia 5.2% 406.000

LATE NIGHT

¡Vaya vacaciones!: Extra 8.9% 318.000 Casino Gran Madrid online show 2.4% 61.000 ¡Toma salami! -rep- 1.5% 31.000 ACI: Alta capacidad intelectual: Hep y soja 8.4% 403.000 ACI: Alta capacidad intelectual: Cocktail molotov 9.1% 246.000 Vamos a llevarnos bien 7% 314.000 Cine: Huellas del pasado 4.4% 95.000 Maribáñez: El peor equipo del mundo -rep- 2.1% 78.000 ¿Te lo vas a comer?: Marisco ilegal -rep- 5% 223.000 ¿Te lo vas a comer?: La comida de nuestros mayores -rep- 4.9% 119.000 Festivales de verano: Festival de jazz de Vitoria-Gasteiz 1.3% 31.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 10.9% 1.030.000 Pecado original 11.8% 1.026.000 Yas verano 10% 732.000 Pasapalabra 19.8% 1.548.000 Así es la vida 8.3% 722.000 25 palabras 8.5% 595.000 Reacción en cadena 10.1% 792.000 La Promesa 11.2% 1.034.000 El paraíso de las señoras 5.3% 434.000 El comodín de La 1 8.2% 602.000 El Cazador 10.1% 730.000 Aquí la Tierra 10.1% 807.000 Zapeando 6.3% 590.000 Más Vale Tarde 6.8% 523.000 laSexta Noticias: Especial 4% 346.000 Todo es mentira 5.1% 470.000 Cuatro al día 4.9% 360.000 Cuatro al día a las 20h 4.9% 370.000 Saber y ganar 6.8% 638.000 Grandes documentales 3.4% 300.000 Documenta2 2.9% 219.000 Grandes viajes ferroviarios continentales: De Salamanca a Canfranc 2.5% 174.000 Las rutas d'ambrosio: O baixo miño 2.2% 169.000

FRANJA MATINAL

El programa del verano 13.1% 345.000 Ya es mediodía 10.7% 733.000 ¿Quién vive ahí? -rep- 3.8% 57.000 Aruser@s Fresh 11.6% 234.000 Al rojo vivo 10.8% 441.000 Espejo Público Verano 11.7% 303.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 16.5% 839.000 La ruleta de la suerte 20.3% 1.496.000 Informativo 24h 24.4% 220.000 La hora de La 1 10.7% 217.000 Hablando claro 7.5% 280.000 Ahora o nunca 7.4% 589.000 Alerta cobra 1.8% 26.000 Heldt 3.5% 62.000 Heldt 5.6% 120.000 Alerta cobra 5.4% 148.000 En boca de todos 4% 267.000 Zoom tendencias 3.1% 40.000 Espacios increíbles 1.8% 29.000 Pueblo de Dios: Los impropios de loeches 0.5% 9.000 Las rutas d'ambrosio: La axarquia malagueña 0.9% 20.000 Diario de un nómada: En busca del bendito asfalto 1.4% 33.000 Documenta2 1.2% 33.000 China: Antiguo reino animal: Centro: El equilibrio 1.8% 64.000 Mañanas de cine: Ansiedad trágica 3.6% 228.000 Bienvenidos a mi extraña ciudad 2.5% 238.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 20.1% 1.925.000 Informativos Telecinco 15h 12.7% 1.219.000 Telediario 1 11.8% 1.134.000 laSexta Noticias 14h 11.4% 1.009.000 Jugones 8% 778.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 19.5% 1.746.000 Informativos Telecinco 21h 11.6% 1.045.000 Telediario 2 10.3% 938.000 laSexta Noticias 20h 6% 450.000

FRANJA MATINAL

Informativos Telecinco Matinal 13.8% 182.000 Antena 3 Noticias de la mañana 13.7% 121.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.