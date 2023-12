'MasterChef Junior' (8.7%) vuelve con mínimo histórico a La 1 y '100% Únicos' (7.7%) se estrena muy débil en Telecinco

Ni el arranque de MasterChef Junior 10 ni la llegada de 100% Únicos deslumbran en la franja de prime time, que un lunes más vuelve a estar dominada por Hermanos. La fuerza de la serie turca de Antena 3 contrasta con la debilidad mostrada por los dos estrenos de la noche, que lo tendrán difícil a partir de ahora para remontar el vuelo.

En el caso de MasterChef Junior, el estreno de su 10ª edición apenas promedia un 8.7% de cuota y 681.000 espectadores. Es la entrega menos vista de la historia del talent infantil de La 1 y, por consiguiente, también su peor arranque histórico de temporada. Además, también es la segunda peor en share, solo por detrás del 8.5% que anotó en una de las emisiones de su 7ª edición.

Por tanto, el programa no escapa al declive general que está sufriendo el prime time, y en su caso particular, tampoco al haber estado dos años fuera de la parrilla. Ambas cosas hacen que no pueda aguantar la comparativa con ediciones anteriores.

Histórico de estrenos de 'MasterChef Junior' en TVE:

'MasterChef Junior 1' (lunes 23/12/13): 15.9% y 3.013.000

'MasterChef Junior 2' (martes 30/12/14): 15.5% y 2.657.000

'MasterChef Junior 3' (martes 1/12/15): 12.9% y 1.928.000

'MasterChef Junior 4' (martes 20/12/16): 13.4% y 1.893.000

'MasterChef Junior 5' (miércoles 20/12/17): 14.3% y 1.882.000

'MasterChef Junior 6' (domingo 23/12/19): 13.6% y 2.060.000

'MasterChef Junior 7' (lunes 23/12/19): 13.2% y 1.781.000

'MasterChef Junior 8' (martes 15/12/20): 11.6% y 1.365.000

'MasterChef Junior 9' (lunes 20/12/21): 9.9% y 1.249.000

'MasterChef Junior 10' (lunes 11/12/23): 8.7% y 681.000

El otro estreno de la noche, 100% Únicos, cosecha unos insuficientes 7.7% de cuota y 808.000 televidentes. Con estos números, el nuevo programa de Telecinco alarga la mala racha del canal en la franja de prime time, donde, al margen de De Viernes, no termina de dar con la tecla para reencontrarse con el público en este momento de ensayo y error.

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL LUNES (POR CADENAS)

Antena 3: La ruleta de la suerte 21.1% laSexta: Aruser@s 17.2% Telecinco: Vamos a ver 14.4% La 1: La Promesa 12.4% Cuatro: First dates 8.4% La 2: Saber y ganar 7.5% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 21.3%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Pasapalabra” (Antena 3), a las 21:04 con 3.442.100 espectadores y un 27.4% de share

CADENAS

Día

Antena 3 14.5% La 1 9.5% Temáticas de pago 8.9% Telecinco 8.9% Autonómicas (FORTA) 8.4% laSexta 7.8% Cuatro 4.8% La 2 3.4% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 11.9% Temáticas de pago 11.5% Telecinco 10.2% La 1 9.3% Autonómicas (FORTA) 7.9% laSexta 5.8% Cuatro 5.6% La 2 2.9% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

El Hormiguero: Malú 16.5% 2.241.000 Hermanos 14.4% 1.277.000 4 Estrellas 7.7% 1.060.000 MasterChef Junior 10 (estreno) 8.7% 681.000 Entrevista: Pedro Sánchez 10% 1.302.000 GH VIP: Última hora 6.8% 932.000 100% únicos (estreno) 7.7% 808.000 El Intermedio 7.7% 1.060.000 El Taquillazo: Que se mueran los feos 7.6% 692.000 Hogares increíbles con Dermot Bannon 3.4% 466.000 Días de cine clásico: El hombre tranquilo 5.1% 591.000 First dates -rep- 5.8% 776.000 First dates 8.4% 1.150.000 En busca del Nirvana 3.9% 369.000

LATE NIGHT

Comerse el mundo con Peña: Panamá 7.9% 211.000 Cine: 3 bodas de más 7.5% 250.000 Hermanos -rep- 6.6% 233.000 The Good Doctor: Después de la fiesta 5.2% 307.000 The Good Doctor: Cambio de perspectiva 6.1% 219.000 Casino Gran Madrid online show 2.6% 61.000 Samanta y...: El sexo -rep- 3.2% 141.000 El Desmarque: Madrugada 0.7% 17.000 Late Xou con Marc Giró 2.7% 159.000 Diario de una abeja 2.3% 74.000 Conciertos Radio 3: Queralt Lahoz 1.9% 43.000

SOBREMESA / TARDE

Amar es para siempre 11.4% 1.092.000 Pecado original 11.8% 982.000 Y ahora Sonsoles 12.1% 1.033.000 Pasapalabra 19.8% 2.203.000 Así es la vida 9.1% 874.000 TardeAR 9.8% 823.000 Reacción en cadena 9.2% 994.000 La Moderna 8.4% 759.000 La Promesa 12.4% 1.014.000 El Cazador 8.8% 729.000 El Cazador 10.7% 1.030.000 Aquí la Tierra 11.2% 1.291.000 Zapeando 6.6% 628.000 Más Vale Tarde 7% 587.000 laSexta Clave 5.7% 724.000 Todo es mentira 5.5% 509.000 Cuatro al día 3.6% 308.000 Cuatro al día a las 20h 5.3% 550.000 Saber y ganar 7.5% 746.000 Grandes documentales 4.1% 358.000 Documenta2 2.7% 218.000 Viajar en tren: Irlanda 2.5% 208.000 Pagina2 1.8% 162.000 Culturas 2 1.2% 117.000 Las recetas de Julie 2% 234.000

FRANJA MATINAL

La mirada crítica 12.4% 247.000 Vamos a ver 14.4% 414.000 Vamos a ver más 10.6% 729.000 Aruser@s: El Humorning 14% 207.000 Aruser@s 17.2% 358.000 Al rojo vivo 12% 478.000 Espejo Público 13.2% 336.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 17.9% 854.000 La ruleta de la suerte 21.1% 1.596.000 La hora de La 1 10.9% 212.000 Mañaneros 8.6% 273.000 Ahora o nunca 7.7% 635.000 Heldt 1.9% 34.000 Alerta cobra 5.4% 126.000 Alerta cobra 4.6% 122.000 En boca de todos 5.2% 286.000 El Desmarque Cuatro 1 3.2% 315.000 Pagina2 1% 14.000 Hogares increíbles con Dermot Bannon 1.8% 32.000 El escarabajo verde 1.5% 26.000 Aquí hay trabajo 1.1% 21.000 La aventura del saber 1.3% 28.000 Documenta2 1.6% 41.000 El principe del bosque 2.6% 78.000 Mañanas de cine: Cjamango 3.4% 170.000 Viajar en tren: Austria 2% 167.000 Las recetas de Julie 3.2% 320.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 21.3% 2.142.000 Telediario 1 11.8% 1.194.000 Informativos Telecinco 15h 11.7% 1.173.000 laSexta Noticias 14h 9% 843.000 Jugones 6.3% 642.000 El Desmarque 3.2% 315.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 17.8% 2.326.000 Informativos Telecinco 21h 10% 1.299.000 Telediario 2 9.9% 1.312.000 laSexta Noticias 20h 6.9% 722.000

FRANJA MATINAL

Telediario matinal 16.7% 147.000 Antena 3 Noticias de la mañana 14.7% 180.000 Informativos Telecinco Matinal 8.3% 153.000

Todos los datos de audiencia de este informe son CON invitados y CON segundas residencias, el estándar del sector acordado por las cadenas con Kantar Media y aceptado por los anunciantes. Kantar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia, es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Vertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Kantar Media S.A. dará lugar a las correspondientes responsabilidades legales.