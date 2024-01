Marc Calderó y Ana Prada debutan en el Benidorm Fest: “No hemos hablado de cachés, había ilusión por hacerlo”

TVE emite en la noche de este martes 30 de febrero la primera semifinal del Benidorm Fest 2024, en la que se conocerán quiénes son los primeros cuatro finalistas de la edición. Una gala que tendrá al frente un trío de presentadores totalmente renovado, Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada, con la ilusión, y la responsabilidad, de pilotar la gran apuesta de la televisión pública.

Así lo afirman Calderó y Prada, dos debutantes en una cita en directo de esta envergadura y características, que comparten con verTele sus sensaciones ante el que es uno de los retos más importantes de sus carreras profesionales: “Es una responsabilidad porque es una de las grandes apuestas de TVE”, expresan en una entrevista concedida el mismo día de su anuncio como presentadores del festival.

“Es maravilloso que en tan solo dos años el Benidorm Fest haya llegado tan lejos”, celebran ambos periodistas, que arrancaron juntos sus carreras como reporteros y que ahora vuelven a encontrarse en un contexto de lo más ilusionante. Los dos se muestran convencidos de que “hay temas que se van a convertir en auténticos himnos” y aseguran no tener preocupación por los datos de audiencia: “No lo piensas, porque te crea más presión”, comenta Prada.

La presentadora, que vivió el Benidorm Fest 2023 como reportera de backstage, da el salto a las galas para 'heredar' la Green Room de la que se ocupaba hasta ahora Inés Hernand. Sobre el reto de suceder a su compañera en esa misión, y el tono que va a aportar, comenta: “La naturalidad es mi seña de identidad. Desde que empecé a trabajar, todo el mundo me dice que soy igual en la tele que fuera”.

Además, y cuestionados sobre si han hablado sobre sus cachés por presentar el certamen tras la polémica de hace un año, cuando se revelaron los sueldos del trío de presentadores con una desigualdad notable, Calderó y Prada comparten discurso: “No hemos hablado de cachés porque directamente cuando nos dijeron teníamos ilusión por hacerlo”.

¿Cuándo recibisteis la propuesta de presentar el Benidorm Fest 2024?

MARC CALDERÓ: Hace pocas semanas.

ANA PRADA: No mucho, no creas que mucho. La confirmación llegó a mediados de diciembre. Ha sido hace muy poquito y lo tenemos muy reciente.

M.C.: Se ha gestado en secreto. La verdad es que estamos muy contentos.

A.P.: Estábamos guardando el secreto pero con unas ganas de decirlo...

M.C.: Estamos muy contentos y felices... Vosotros lo sabéis, porque lo habéis vivido otros años. Es algo maravilloso. Ya no es sólo el Benidorm Fest como tal, sino que va más allá: es un trampolín para los artistas, para un periodista es un formato maravilloso para presentar. Y hay un ingrediente que es maravilloso, que es el público. En El Conquistador teníamos 30 personas de público, aquí son cientos. Y el público juega un papel importantísimo, porque cada pequeña decisión, cada detalle lo viven en primera persona, y también te ayudan a nutrirte de cómo está yendo el festival.

A.P.: Nos está pasando a nosotros también. Yo el año pasado estuve de reportera en el formato de access y en el post, y cuando llegas allí te empiezas a impregnar del espíritu del Benidorm Fest. El primer día estás aún tomando tierra, pero al segundo día toda tu vida es el Benidorm Fest. Todo, desde por la mañana hasta la noche, vives dentro de una burbuja donde solo hay Benidorm Fest para todos. Conoces a los participantes, a los artistas, los cuerpos de baile... Ves a la gente entrando, y todo el mundo está emocionadísimo. Toda tu vida gira en torno al festival, que es un gigante. Y para nosotros, que es el primer año en la gala, es un retazo. ¡Y con Ruth Lorenzo! Estamos ilusionados, es un gran reto para nosotros y tenemos ganas de empezar, de ver a Ruth y meternos en el jaleo.

Tras dos ediciones del Benidorm Fest, esta es la edición de la consolidación. ¿Es una responsabilidad añadida?

M.C.: Responsabilidad añadida, no lo sé. Es responsabilidad, sin ninguna duda. Sí que es la consolidación como tal de un festival y un formato que cada vez es más grande, cada vez lo sigue más gente... Lo vemos en la venta de entradas, por ejemplo: me quedé anonadado cuando volaron para la final en cuatro minutos. Se nota que hay ganas y todo lo que se monta alrededor para poder verlo, no sólo en Benidorm sino en muchos puntos de España. Y ya no los amigos que quedan en casa para verlo, sino que lo ponen en discotecas también. Es un festival que ya está consolidado o se consolida este año. Y [para nosotros] es una responsabilidad porque es una de las grandes apuestas de TVE.

A.P.: Es un gigante. Siempre lo digo. Además, llegas allí y ves cómo todo se transforma. El sitio donde se hace es un pabellón muy grande que habitualmente es un pabellón normal, pero de repente se crea la magia, se hace un escenario gigante, se encienden las luces, la realización, la escenografía y parece que estás en otro mundo. Se vive muy intensamente. Como decía Marc, en toda la ciudad de Benidorm, el Benidorm Fest está por todas partes, y en toda España. La gente está esperando durante el año para que llegue el Benidorm Fest. Y es maravilloso que en tan solo dos años haya llegado tan lejos, que las entradas hayan volado, y que esté todo el mundo pendiente de cuando salían las canciones, que haya muchas que sean virales ya, que haya millones de escuchas... Se ve que la gente tiene muchas ganas, y nosotros también, que estamos en todo el corazón del Benidorm Fest.

Es maravilloso que en tan solo dos años el Benidorm Fest haya llegado tan lejos Ana Prada

¿Habéis hablado de cachés para que no hay polémica como el año pasado?

A.P.: Yo no he hablado de cachés porque directamente cuando me lo dijeron tenía ilusión por hacerlo. Yo nada.

M.C.: Ídem, lo mismo.

A.P.: Nos puede la ilusión [risas].

¿Cómo estáis trabajando vuestra química para trasladarla al Benidorm Fest?

MC.: Hace años que nos conocemos. Hemos trabajado juntos, así que sí. ¿A Ruth la conoces?

A.P.: A Ruth la conozco. Marc y yo nos conocimos en la calle, por decirlo de alguna manera. Éramos reporteros de calle los dos hace muchísimos años. Él estaba en Telecinco y yo en España Directo. Luego hemos trabajado en Hablando Claro un añito entero, mano a mano.

M.C.: Con Ruth he coincidido en eventos y en algunas fiestas y premios. De hecho, yo le he dado un premio, el Diversa Global, y es maravillosa.

A.P.: Sí, Ruth es maravillosa. Yo la conocí precisamente en la presentación del primer Benidorm Fest, que yo fui a la rueda de prensa y la entrevisté porque estaba allí. El año pasado hicimos un directo cuando estaba ensayando las puntuaciones de Eurovisión, porque ella las daba. Estuvimos grabando con ella en la playa, que además llovía, y fue una locuta. Pero es genial: divertida, majísima, tiene una personalidad brutal y una energía y una luz... Nos lo vamos a pasar muy bien.

M.C.: Es la clave tener siempre a alguien que aporte el punto artístico musical.

A.P.: Ella es la que controla en realidad de todo esto. Va a ser genial.

Una vez os confirmaron que seríais vosotros, ¿habéis tenido una aproximación diferente a las canciones? ¿Las disfrutáis ahora de otra manera?

M.C.: Yo lo he disfrutado igual. De hecho, llevo semanas en las que la playlist es mi banda sonora. Me las sé todas de pe a pa. Además, hay nivelón. Hay temas que se van a convertir en auténticos himnos, y hay otros que son pegadizos. Alguna vez que he salido por Madrid y alguien ya pedía al DJ alguna de las canciones de este Benidorm Fest, así que imagínate.

A.P.: El año pasado se me metió en vena. Como lo viví desde dentro, lo viví todo y ya estaba esperando para vivir las canciones. Te crea como adicción. Empiezas a escuchar los temas, a conocer a los participantes, ves la puesta en escena... El año pasado veíamos los ensayos que son supersecretos, y al verlo decías ¡Madre del amor hermoso, qué brutal es todo! Hubiera estado o no [entre las presentadoras] las hubiera escuchado igual porque ya se me creó el gusanillo.

Los artistas han comentado que las puestas en escenas serán ambiciosas. ¿Cómo afrontáis el tener que estar preparados en caso de que surja cualquier desajuste en el montaje de las escenografías que requiera que reaccionéis en directo?

A.P.: Hay un currazo detrás de las puestas en escena que yo el año pasado me quedé sin ver cosa igual. Hay mucho curro, muchísima gente detrás, mucha rapidez, porque hay que cambiarlo de ya para ya... Era casi como ver videoclips en directo.

M.C.: Ahora que conocemos las canciones, efectivamente la clave es ver cómo son las puestas en escenas. Algunas de ellas dan un margen enorme para que monten un buen espectáculo. Es complicado, pero el equipazo que hay detrás puede con todo. Hay un montón de gente que ya está trabajando y preparando todo. Lo decía Ana, estaban hasta las cuatro de la mañana ensayando. Se trabaja mucho, muy duro y muy bien. Ya el año pasado fue espectacular, así que este año es el triple.

La naturalidad es mi seña de identidad. Desde que empecé a trabajar, todo el mundo me dice que soy igual en la tele que fuera Ana Prada

Inés Hernand ha sido, con su naturalidad, el desahogo cómico en la Green Room durante las dos últimas ediciones. Ahora que asumes tú esa tarea en las galas, Ana, ¿cuál va a ser tu tono?

A.P.: Fíjate, eso que has dicho de la naturalidad es un poco mi seña de identidad. Soy así. Desde que empecé a trabajar, todo el mundo me dice que soy igual en la tele que fuera. Al final, creo que es el secreto de la televisión. Ser natural. Y más en un programa en directo, donde no sabes lo que te viene, o por dónde te viene, donde puede fallar algo o puede salir algo que no esperas... Siempre digo que la naturalidad y el disfrutarlo es lo importante. Si yo lo disfruto, el resto que estáis viendo estaréis disfrutando; si veis que lo paso mal, el resto lo pasaréis mal; si me aburro, os vais a aburrir. Naturalidad y pasármelo bien es el secreto. Divertirnos, si al final esto es televisión.

M.C.: Eres una tía muy observadora. Es superimportante para ver el salseo que hay allí.

A.P.: Yo estoy a mil ojos siempre, y más en un sitio como la Green room, donde tienes a todos los participantes y es una locura. El año pasado subíamos cuando acababa, y unos se abrazaban, otros reían, se daban consejos para el día siguiente, se felicitaban... Es un sitio brutal, porque es la sensación de lo que viven ellos, de los nervios, la ilusión y todo. Estoy encantada y muy contenta.

Uno de los grandes retos del Benidorm Fest 2024 es salir de la burbuja eurovisiva y tener repercusión en audiencias. ¿Os preocupa o estaréis pendientes del dato, especialmente en la primera semifinal?

M.C.: La verdad es que no nos preocupa mucho. Al menos no lo hemos hablado. Es algo que sigue mucha gente, no sólo a través de la tele en ese momento sino también online. Y es un trampolín y escaparate para los artistas. Nosotros hacemos un formato, un concurso que va a seleccionar a la persona que nos represente en Eurovisión, pero es todo un proceso. Las parrillas de la tele están muy movidas, hay mucho producto nuevo, y veremos cómo encaja, pero creo que puede funcionar muy bien.

A.P.: La audiencia tampoco la piensas, porque si lo piensas te crea más presión. Es verdad que el Benidorm Fest tuvo una audiencia brutal porque mucha gente estaba esperando verlo. No es una cosa que vaya sola, pero tiene una expectación que espero que sea muy buena. Que lo vea mucha gente y lo pasen bien. Pero no lo quiero pensar porque me crea más presión. Ojalá que vaya bien, que lo vea mucha gente y lo pasemos bien todos. Para esto está. Esto es televisión, es un show, es un programa para pasárnoslo bien.