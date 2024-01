ENCUESTA | Benidorm Fest 2024: Vota por tu favorito de la primera semifinal en TVE

El Benidorm Fest 2024 arranca este martes 30 de enero con la emisión, a partir de las 22:40 horas en La 1, de la primera semifinal. Una gala que estará presentada por Ruth Lorenzo, Marc Calderó y Ana Prada, y que certificará la clasificación de los cuatro primeros finalistas a la gran cita del próximo sábado 3 de febrero.

Lérica con 'Astronauta', Noan con 'Te echo de -', Sofía Coll con 'Here to stay', Mantra con 'Me vas a ver', Miss Caffeina con 'Bla, bla, bla', Quique Niza con 'Prisionero', Angy Fernández con 'Sé quién soy' y Nebulossa con 'Zorra', en este mismo orden de actuación, son los ocho artistas que se juegan los cuatro primeros pases a la final en la que se antoja como la 'semi' más abierta de las dos.

No será hasta el propio directo cuando TVE abrirá las líneas para que los espectadores puedan apoyar a su favorito, participando en un proceso de votación sobre que la cadena ha explicado todos los detalles. Sin embargo, en verTele queremos anticiparnos y pulsar la opinión del público para conocer quiénes son los que cuentan con más apoyo antes de ver las propuestas completas con sus puestas en escena.

Dinos, ¿quién es tu favorito para pasar a la final del Benidorm Fest 2024 y luchar por representar a España en Eurovisión?