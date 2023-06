Miriam Rodríguez se “libera” en 'Tu cara me suena': “'OT' me pilló más pequeña, más inmadura”

“¡Qué liberador ha sido estar en este programa!”, confiesa satisfecha Miriam Rodríguez al ser preguntada por su experiencia en la décima edición de Tu cara me suena. En la línea de lo declarado por Josie, así como por su compañero y amigo Alfred García, la cantante asegura a verTele que el formato de Antena 3 ha sido uno de los mejores programas, si no el mejor, de los que ha participado.

Tras ganar la última gala con una gran imitación de India Martínez, y consolidarse como líder de la clasificación general del concurso, la gallega hace balance de su paso por Tu cara me suena. Un proyecto que, afirma, “ha servido para abrirme la mente en un momento en el que yo también lo necesitaba”: “Quería permitirme la posibilidad de jugar en un programa de televisión, siendo yo misma, sin juzgarme y divirtiéndome”.

Y a la vista está que Miriam Rodríguez lo ha conseguido, ya que ha transmitido una imagen mucho más desenfadada y relajada de la que había mostrado hasta la fecha: “Tu cara me suena es el programa en el que me he sentido más libre y más yo”, sentencia la artista, que reconoce que las reacciones que ha recibido también a través de las redes sociales han sido mucho más positivas. “Al estar en un formato como este, tan blanco y menos criticable, el feedback del público lo estoy viviendo emocionada”.

La cantante quiere recalcar que este elogio no significa renegar de su pasado televisivo, el cual además reivindica: “OT me ha cambiado la vida, mentiría si dijese lo contrario”. Eso sí, admite que asumió la experiencia de una forma muy distinta a la actual: “Operación Triunfo me pilló más pequeña, más inmadura, más concentrada al ser mi primera vez en televisión”, declara sobre el talent musical de TVE. “Yo no he sentido para nada que me haya lastrado, ni tener una etiqueta que me haya condicionado, sino todo lo contrario”.

¿Cómo valoras tu paso por Tu cara me suena?

Estoy muy orgullosa, porque ha sido una experiencia como yo quería que fuese. Yo quería que fuese algo divertido, un juego, y una experiencia de la que aprender. No sólo del proceso de lo que es el viaje como concurso, sino también de mis compañeros y de mí misma. Permitirme la posibilidad de jugar en un programa de televisión siendo yo misma, sin juzgarme y divirtiéndome. Creo que lo he cumplido y estoy muy contenta de mirar atrás, ver el programa y lo que hemos conseguido como equipo, como edición. Y yo misma como persona: el programa ha servido para abrirme la mente en un momento en el que yo también lo necesitaba.

¿Has seguido la edición por televisión? ¿Te gusta verte?

Pues confieso que no soy de verme, no me suele gustar nada, pero en este programa sí me está gustando. Siempre me da un poco de vergüenza y mucho respeto. Hay actuaciones que sabía que había muchas posibilidades de que algunos de los artistas a los que imitaba, como eran españoles, llegaran a verlas, como puede ser el caso de India Martínez, y me da mucha responsabilidad. A mí lo de verme no es algo que lleve demasiado bien, pero en este programa me gusta, porque veo a una Miriam despreocupada, divertida, como soy en casa con mis amigos. Una Miriam que está constantemente disfrutando de lo que está pasando y de lo que está haciendo. Y agradecida de la experiencia que he tenido con todos mis compañeros, con los que he hecho una segunda familia, con ellos y con todo el equipo.

¿Por qué dices que la oportunidad de participar en el programa te llegó en un momento especial?

Era una necesidad que yo no sabía que tenía. La oportunidad llegó en un momento para mí clave, porque estaba en un proceso, después de años de cambio, de abrir la mente, de necesitar una temporada a nivel personal que a mí me valiese del todo. Estar focused en el trabajo, en mí y en disfrutar de la experiencia al máximo sin estar preocupada por nada externo. Y también una lección de estar haciendo tele, pero a la vez siendo tú en algo que te está sirviendo para tu proyecto personal. Ha sido inspirador todo lo que he vivido, un aprendizaje a nivel profesional. Para mí ha llegado en un momento maravilloso, porque he sabido compaginar al mismo tiempo lo que estaba cocinando de mi proyecto musical. Me he quitado como una capa de encima, a nivel personal y profesional de decir: “¡Qué liberador ha sido estar en este programa!”.

Tanto Alfred García como Josie aseguran que es el mejor programa de televisión en el que han estado. ¿Es también tu caso?

Honestamente, catalogarlo como lo mejor no deja indiferente, ni peor, a otros en los que he estado. Yo estoy muy agradecida, porque he pasado por dos programas de televisión increíbles en mi vida. Uno de ellos, OT, me ha cambiado la vida, mentiría si dijese lo contrario y estoy muy agradecida de que haya sido así. Pero fue en 2017, yo también era mucho más pequeña. He madurado en otro programa de televisión, como ha sido La Voz, en el que había un equipo increíble y maravilloso, y donde he aprendido de artistas que se han hecho amigos. Como Antonio Orozco, Alejandro Sanz, Pablo López o Luis Fonsi, que me han dado la oportunidad de estar a su lado. Gente que ha pasado a ser parte de mi vida profesional y personal.

Pero la llegada de Tu cara me suena, para mí, ha sido la mejor experiencia personal que he vivido en lo profesional. No sé si esto se entiende. Para mí ha sido un programa revelador. Como espectadora ya era fan del programa, pero el hecho de vivirlo me ha hecho aún más fan. Para mí ha sido la experiencia profesional más increíble que he vivido en mi vida, porque tener la oportunidad de cumplir sueños, como ser por un día un artista al que has admirado toda tu vida y que te pongan a tu disposición un escenario, una escenografía, un vestuario, un maquillaje, una caracterización que sobrepasa las líneas de la realidad, es increíble. Es una oportunidad única que sólo se vive una vez. Repetiría una y mil veces.

¿Puede ser el programa en el que te has sentido más libre?

Totalmente. Es el programa en el que me he sentido más libre y más yo. No porque en los otros no se haya permitido, sino que son conceptos y formatos diferentes. Y porque Operación Triunfo es un programa que tiene esa parte más de reality y me pilló más pequeña, más inmadura, más concentrada al ser mi primera vez en televisión... Más apartada de la Miriam persona, la Miriam real que hay detrás de las cámaras con su familia y amigos. Eso es mucho más complicado de ver a través de la pantalla de la televisión, y aquí ha sido sacarte todo ese peso de que te están grabando y poder ser todo lo mamarracha que eres tú. Yo digo siempre que soy una tía que muchas veces está en el mundo por estar, porque soy muy despreocupada en mi vida real, soy muy torpe, me río de todo y eso es muy difícil que se vea real en un programa de televisión. Pero lo he conseguido y es lo que más feliz me ha hecho.

En la gala 1, antes de salir al escenario, le decías a Manel Fuentes que no sabías imitar. ¿Te terminaste sorprendiendo a ti misma en tu paso por el concurso?

Sí, yo entré diciendo: “Chicos, yo no tengo este don para la imitación”. De pequeñita sí tienes ese sueño de ser como otras personas, pero no imitaba voces. Yo soy mucho más de imitar a nivel interpretación: a nivel interpretativo a mí me apasiona la imitación, de esta rama de actriz que yo tengo y que he estudiado para ello desde pequeña. Siempre he tenido esa inquietud. Por ese lado, sí me sentía preparada. Pero a nivel vocal, de timbre, veía que no tenía para nada ese don y que tenía que trabajarlo y desarrollarlo.

Me fui sorprendiendo gala a gala porque, a pesar de que no me preocupaba para nada más allá que disfrutar de cada actuación, sí que me las preparaba porque sentía esa responsabilidad. Aunque mi principal objetivo fuese disfrutar y jugar, quieres también estar a la altura de las circunstancias como artista. Para mí, ha sido un proceso de que cada semana tenía que analizar a cada artista, vocalmente dónde colocaba la laringe, la vocalización, los gestos... Todo lo que sumaba para completar la imitación. Gala a gala he ido haciendo un trabajo que, a mitad del programa, te das cuenta de que empieza a dar resultados. E incluso tú misma te sorprendes porque dices: 'Guau, aquí sí me he parecido'. Tengo un timbre de voz peculiar, muchos dejes reconocibles, y es muy difícil sacarte de eso. Y tu esencia nunca la pierdes, inevitablemente, siendo cantante, apareces en algún momento de la canción.

¿Con qué imitación de las que has hecho te quedas?

Es complicado de responder porque, desde la gala 1, cuando me dijeron que iba a imitar a Camila Cabello dije: '¡Madre mía!'. Quizá fue la más nerviosa y estaba como un flan. Pero a partir de ahí, hay actuaciones que me han dado tanto... La gala 2, que haya venido Nil Moliner, que fue superdivertido, o hacer de Christina Aguilera con La Reina, que me encantan las rancheras, o hacer de Amy Winehouse o Adele, que fue superemotivo tener la oportunidad de cantar con Arnau tocando en directo el piano. Fue superbonito ver a todos mis compañeros emocionados. Hacer de India Martínez, que es una artista a la que conozco y que quizá podía ver la actuación, o de otras que todavía no puedo contar pero que han sido muy especiales. O, por ejemplo, Tini fue superespecial porque me encanta bailar y poder hacer una performance con todos mis amigos en el escenario fue superguay. Cada semana era una aventura que yo quería de todo menos que acabase el programa. No me quedaría con ninguna porque esto es lo bonito, que de cada gala me llevo algo, de cada gala me llevo un recuerdo increíble.

¿Y cual se te resistió más?

Pues la que veremos esta semana, con Kurt Cobain. Ha sido uno de los retos más extraños para mí. A pesar de que he tenido muchos retos a nivel vocal, con artistas femeninas, Kurt Cobain no es que se me resistiese, pero era una energía completamente diferente a la mía, muy complicada. Tocaba la guitarra al revés, porque era zurdo, no separaba la vista de un atril que tenía, a mí se me iban los ojos todo el rato a mirar al público. Era como un reto mayor: el cambio de sexo por segunda vez en el programa, la canción que nada tenía que ver conmigo, una muy conocida por todo el mundo, que eso conlleva una responsabilidad... Y claro, al final se juntaban muchas cosas, y para mí era complicado. Y, sobre todo, llegar a la voz de un artista masculino, con ese timbre y esa dejadez, eran muchas cosas que para mí se me hicieron todo un reto.

La gente ve como dos ligas dentro del concurso, entre los cantantes y los no cantantes. ¿Te han parecido justas las valoraciones del jurado? ¿Cree que ha tenido igual más peso el cantar bien que la propia imitación?

Al margen de que cante uno bien, al final esto es un programa de imitación. Sí que es cierto que muchas veces se cuestiona un poquito que los cantantes tengamos quizá un poco más de beneficio o de ventaja. Pero yo no lo pienso, ni lo creo así, porque a pesar de que sí tenemos más rodaje encima de un escenario, creo que siendo un programa de imitación hay otros factores. Yo me veo en algunas actuaciones y pienso que, como Miriam, lo hubiese hecho 300.000 veces mejor que haciendo de otro cantante. Estás condicionado porque tienes que imitar vocalmente a otro artista y muchas veces no estás cantando como a ti te gustaría cantar, incluso afinando como tu afinas. No porque el otro artista no afine, sino porque a ti te supone un esfuerzo mayor tener que estar imitando a ese artista vocalmente.

Creo que el jurado, y ellos mismos lo dicen, tiene una responsabilidad grande, porque el programa está dividido en un equipo formado por cantantes, cómicos, presentadores, comunicadores... de todo. Es complicado porque evidentemente un cómico tiene otro talento más desarrollado que yo para estar encima de un escenario imitando. Pero el formato es superblanco y las puntuaciones para nosotros son simbólicas. Todos nos lo tomamos de una forma bonita y buena porque sabemos que no todos siempre se pueden llevar la nota más alta. Sabemos que eso no significa que les hayas gustado más o menos, sino que alguien ha estado un poquito mejor.

¿Quién de tus compañeros te ha sorprendido más?

Había gente que ya conocía y sabía el talentazo que tenían encima de un escenario, como puede ser Jadel, Andrea Guasch o Alfred, con quien evidentemente ya había compartido cuatro meses viviendo y queriéndolo como un hermano. O Merche, una artista superreconocida que he admirado toda mi vida. Pero para mí el real descubrimiento, a todos los niveles, como artista, porque él es un artista, a pesar de ser comunicador, periodista, estilista... para mí ese es Josie. Ha sido espectacular los momentazos que nos ha dado en este programa, lo que nos ha hecho reír, lo que nos ha hecho disfrutar y las actuaciones que nos ha regalado. Se ha abierto en canal, es un currante nato y se ha trabajado cada semana cada imitación. Ha estado entregado al formato, lo ha dado todo, como persona y como profesional. Para mí, ha sido un descubrimiento porque no lo conocía. Era una de las pocas personas que no conocía de la edición.

A Anne la conocía de antes, pero no tanto y también ha sido un descubrimiento. Para mí ha sido como una madre ahí dentro y me ha protegido muchísimo. Se ha abierto un montón conmigo y se ha currado mucho el formato. Estábamos muy acostumbrados a verla en un formato completamente diferente y esto para ella también ha sido un reto muy grande en su carrera. Es una pedazo de mujer que vale muchísimo.

¿Cómo estás viviendo el feedback del público a través de las redes? ¿Notas que hay menos 'hate' que cuando entraste en OT?

Sí, yo agradezco muchísimo estar en un programa blanco como lo es este. Las críticas siempre están ahí y es sano también, es humano y para gustos los colores y para jardines, las flores. Uno no le puede gustar a todo el mundo siempre. Pero está claro que al estar en un formato como este, tan blanco y menos criticable, el feedback del público lo estoy viviendo emocionada cada semana, por ver los comentarios positivos y las muestras de cariño y de amor que hay en las redes. Desde aquí les doy las gracias, porque para mí era muy importante sentir ese calor del público de nuevo en un momento tan importante para mí. Me está ayudando mucho y estoy realmente agradecida. Siento que todo ese público que traía de antes está ahí y está cada semana apoyándome, viendo las galas y mostrándome ese cariño a través de las redes sociales. Recibo también mensajes de otros países: de Cuba, Puerto Rico, Chile, Argentina, México... que lo ven desde otros sitios y que se suman. Se agradece muchísimo.

Y en lo que se refiere a tu carrera musical en solitario, ¿en qué momento te encuentras? ¿Qué proyectos tienes en el horizonte?

Acabamos de sacar el primer single del tercer proyecto, que es Debilidad, con su videoclip. Ahora estamos trabajando en nuevas canciones, que me pillas componiendo y trabajando en todo. Tenemos preparados nuevos temas que irán saliendo prontito. Y, sobre todo, sorpresas que, en cuanto menos se lo esperen, saldrán a la luz. Con muchas ganas de sacar todo lo que dejamos a la mitad y que, tras estos tres años después de pasar un covid, y de tener que cancelar una gira completa, va siendo hora de empezar a hacer check y empezar a cumplir esas cosas que dejamos por el camino. Con muchas ganas de contar cositas nuevas. Saldremos a tocar prontito. Tengo ganas de reencontrarme con todo el público, que sé que están deseando igual que yo encontrarnos en el escenario.

¿Sigues con el mismo sello discográfico?

Ahora mismo, estoy de manera independiente y distribuyendo con Sony, donde he tenido la suerte de poder encontrar a un equipo maravilloso. De toda la distribución se encarga Sony Music y, por otra parte, trabajando mucho en todo el equipo de management, con la oficina de Artistic. Estoy muy contenta y muy feliz de tener el equipo que tengo, con todos tan involucrados.

En las primeras ediciones de OT, muchos de los concursantes decían que esa etiqueta de 'triunfito' les acabó pesando. ¿A ti te ha pesado en algún momento?

Todo lo contrario. Para mí, OT ha sido el programa que me ha cambiado la vida y ha sumado muchísimo en mi carrera. Mentiría si no dijese que yo estoy aquí hoy sentada componiendo canciones gracias a haber pasado por ahí. Siempre lo digo: la suerte se trabaja y se sabe buscar. Me acuerdo cuando decidí salir del Zara y decirle a mi jefa que lo dejaba todo porque me iba a hacer un casting del cual no sabía si me iban a coger. Pasar por ese programa me dio muchísimo. Yo tocaba en los bares, en el metro, estudiaba interpretación y música, pero me quería dedicar a esto y es estar en el momento justo en el lugar adecuado. Para mí, eso fue Operación Triunfo. Yo no he sentido para nada que me haya lastrado, ni tener una etiqueta que me haya condicionado, sino todo lo contrario.

La última, y sin hacer spoilers a nadie, ¿estás contenta con la persona que ha ganado Tu cara me suena?

(Se queda en silencio unos segundos y se ríe). Esto no... esto no te lo puedo... Es complicado responder sin hacer ningún tipo de spoiler. (Risas) Lo que sí te puedo decir es que este programa ha sido un descubrimiento de muchos artistas y de muchísima gente que lo ha dado todo, que puede ganar cualquiera este formato, y que estoy muy feliz de la experiencia que he vivido y de haberla compartido con todos mis compañeros. He descubierto personas, profesionales y artistas increíbles que formarán parte de mi vida y de mi familia el resto de mis días. Eso es lo que te puedo decir.