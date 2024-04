Willy Bárcenas afronta 'Factor X' junto a Vanesa Martín: “Me ha sorprendido mucho que contaran conmigo”

La nueva edición de Factor X ha adelantado de forma inesperada su segunda noche de audiciones. Se estrenó el pasado miércoles, pero su segunda gala se movió al martes, después de que Telecinco intercambiara por sorpresa los días de emisión del talent y de Supervivientes: Tierra de nadie, que será el que este miércoles (21:50 horas) vivirá su séptima entrega de la temporada.

Por tanto, Factor X no ha comenzado con buen pie ni en audiencias (apenas un 8.3% de cuota en su debut) ni a efectos de programación, pero la búsqueda por encontrar a la nueva estrella de nuestra música sigue adelante con Lali Espósito, Abraham Mateo, Vanesa Martín y Willy Bárcenas, el jurado de esta edición.

Hablamos con los dos últimos hace unos días, durante un encuentro con verTele y otros medios previo al estreno, para conocer sus sensaciones ante esta aventura. Una que, como ellos mismos reconocen, estuvieron a punto de perderse. Vanesa Martín, porque después de dos años seguidos de gira “quería irme a África y viajar por aquí y por allá”, aunque una segunda llamada hizo que cambiara de opinión. Y Willy Bárcenas, porque estaba tan “taquicárdico” por su primera experiencia en un talent “que si el primer día de grabación me hubieran dado la opción de bajarme, me hubiera bajado”.

Pero ninguno lo hizo. De hecho, celebran formar parte del programa aunque su tarea, la de repartir 'síes' o 'noes' entre los jóvenes aspirantes que se suben al escenario, a veces no sea fácil. “No nos creemos por encima del bien o del mal con la gente que pasa y que valoramos aquí”, afirma el cantante de Taburete, que ha hecho buenas migas con la malagueña y el resto de sus compañeros: “Lo que nos une es que somos gente normal a pesar del éxito que hayamos podido tener en la música”.

Vanesa Martín, por su parte, se congratula de haberse topado en Factor X con muy pocos concursantes conocidos por otros talent shows, algo que “temía de verdad”. En su lugar se ha encontrado con mucha gente talentosa con ganas de ser descubierta. Algo que, a su juicio, pasa por dejar su impronta sobre el escenario, pero no necesariamente por ganar el programa. Porque como ella misma dice: “A veces no ganar [un talent show] te facilita la libertad para elegir”.

Siendo tan diferentes, ¿ha sido tan sencillo que surgiera el buen rollo que decís que hay entre los cuatro jueces?

Vanesa Martín: Pues sí. Yo creo que veníamos todos con la incertidumbre de qué tal resultará y cómo caminaremos juntos, porque realmente no nos conocíamos. Yo al único que conocía de hace ya años, por haber coincidido en algún programa era a Abraham, pero nosotros [Willy y ella] nos habíamos visto solo una vez.

Willy Bárcenas: Y que creíamos que yo era muy serio.

Vanesa Martín: Que yo me creía que era superserio. Y con Lali coincidí en Argentina, en una cosa que hicimos. Pero aquí todo ha surgido de una manera muy orgánica y muy de verdad. Estamos todos gratamente sorprendidos.

También habrá piques por elegir a los mejores, ¿no?

Willy Bárcenas: Hay piques, sí, pero sobre todo porque va cambiando el orden de la gente que elige primero. A lo mejor ves a uno que quieres y, de repente, lo elige otro. Pero bueno, como ha dicho Vanesa, cada uno venimos de un sitio, tenemos nuestra carrera, cada una diferente y con nuestro estilo, pero luego, al final, lo que nos une es que somos gente normal a pesar del éxito que hayamos podido tener en la música. Somos gente normal, gente humilde, y que no nos creemos por encima del bien o del mal con la gente que pasa y que valoramos aquí. Entre nosotros ha surgido una amistad muy buena.

Es importante no olvidar de dónde venís.

Willy Bárcenas: Sí...

Vanesa Martín: Nunca puedes olvidar de dónde vienes. Tienes que ser consciente de tus inicios, de que en la música pasa todo muy deprisa y que las modas son las que son. Pero cuando de verdad hay magia, hay verdad, hay honestidad, hay ganas de currar y pasión por lo que haces, que es música, eso perdura. Aunque parezca que no, perdura.

Willy Bárcenas: Además, en nuestras carreras ya hemos visto lo que es subir, bajar, mantener, pegar de repente otro pelotazo... La música es así. Lo complicado de la música es mantenerte y hacer una carrera larga en el tiempo. Esto es lo que intentamos decirle a la gente que viene aquí, que no se venga abajo si es un 'no' y que tampoco se venga arriba si es un 'sí'. Esto es trabajo, constancia y, poco a poco, ir creando tu carrera y tu música.

En un momento con tantos talent shows, ¿qué puede aportar de diferente este nuevo 'Factor X' al espectador?

Vanesa Martín: La originalidad. Que la gente pueda venir cantando temas propios, por ejemplo. También que los aspirantes tengan la capacidad de adaptar canciones antiquísimas, como una de Roberto Carlos y otra de Nino Bravo, con las que hemos flipado, y convertirlas en propuestas muy refrescantes y muy guais. Y después, por ejemplo, temía de verdad que algunos participantes los fueras a conocer de otros programas y otras ediciones. Y no, han sido los mínimos. Los que han venido han sido gente nueva, y te das cuenta de que hay una cantera de artistas —españoles la mayoría pero también gente de fuera— y la originalidad y la libertad con la que se presentan aquí. Y también hay que destacar el buen rollo que hay aquí en técnicos, dirección y entre nosotros. Todo el mundo está remando muy a favor de obra. Esto se nota una barbaridad.

Willy Bárcenas: La diferencia es que en otros programas se centran más en una voz, mientras que aquí se busca un artista completo. A lo mejor una actuación te encanta porque crees que hay un talento ahí, algo muy potente, aunque en la actuación no haya cantado de manera increíble. Es buscar algo que la haga especial, y eso pueden ser muchos factores. La cosa aquí no se centra en buscar la mejor voz de España.

Vanesa Martín: Mira el casting de Rosalía [se refiere, probablemente, a su prueba en el programa Tú sí que vales, en 2008]. Hay artistas que hoy son muy grandes, pero cuyo primer casting fue muy tibio. Al final, el Factor X es algo que tú ves y dices: “No sé qué es, pero me atrapa”. Y esto, cuando tú escuchas un disco, tiene que trascender. Cuando tú escuchas una canción sin ver al artista tiene que haber una emoción, algo que a ti te conmueva, si no eso muere pronto.

Cuando los concursantes cantan una de vuestras canciones, ¿os volvéis más blandos u os hace estar más alerta?

Willy Bárcenas: Un poquito, un poquito [risas].

Vanesa Martín: Hay más presión porque dices: “Ay, mira, me ha elegido”. Pero, por otra parte, dices: “Ay, la está cantando fatal” [risas].

Willy Bárcenas: Yo en eso he tenido suerte.

Vanesa Martín: Me parece que para hacer eso hay que tener dos cojones [risas]. Yo no cantaría nada de ningún artista.

Willy Bárcenas: Es gloria o ruina. Solo han cantado una canción mía, pero lo hizo muy bien. Lo jodido es si lo hacen regulín.

Vanesa Martín: Hay de todo, pero con cariño, con verdad y con mucha mano izquierda se puede decir todo. La vida es participar.

Willy Bárcenas: Va a haber mucha división de opiniones. No vamos a lo evidente.

Vanesa Martín: Va a sorprender. La gente va a decir: “Seguro que pasa”...

Willy Bárcenas: Y no pasa. Y a lo mejor dirán: “Pero si esta ha cantado increíblemente y este no lo ha hecho tan bien”. Ya, pero es que va más allá de esto. Creo que es lo que hace diferente y especial a Factor X, que lo que se busca es un conjunto de cosas que te entran o no te entran.

¿Cómo recibisteis la propuesta para formar parte del jurado?

Vanesa Martín: Yo este año no quería hacer apenas nada de conciertos. Vengo de dos años empalmados de gira más todo lo anterior, así que quería estar tranquila y hacer los conciertos que me quedaban por hacer en Latinoamérica, Puerto Rico y los 4-5 que hemos elegido muy a conciencia en España, pero no más. De hecho, la primera vez dije que 'no'. Quería irme a África y viajar por aquí y por allá. Pero hace poco me dijeron: “Oye, Vanesa, replantéatelo”. Pregunté qué quiénes estaban en el jurado y cuando me dijeron los nombres dije que sí. Y me alegro.

Willy Bárcenas: Yo me alegro muchísimo, pero reconozco que si el primer día de grabación me hubieran dado la opción de bajarme, me hubiera bajado. Estaba taquicárdico. Yo nunca he estado con unos nervios fuertes antes de un concierto ni antes de nada, pero ese día no sabía qué me pasaba. Iba por la calle, veía a un hombre con la bolsa del pan y yo quería ser ese hombre e irme a casa a hacer la comida. Pero al final se pasó eso, y después de dos valoraciones y diez minutos de programa , me vine rápidamente arriba con el ambiente que había aquí. Además, los programas,.al estar tan pegados, se ha creado un momento campamento...

Vanesa Martín: Un momento de convivencia, de echarnos de menos de verdad y de manera muy fuerte. Tenemos un grupo y estábamos: “Oye, cómo estás y tal” [risas].

Willy Bárcenas: A mí me ha sorprendido muchísimo que contaran conmigo. He tomado una gran decisión aceptándolo, también al ser en un año en el que no tengo muchos conciertos. Meter un poco la cabeza en televisión está bien.

Vanesa Martín: Hemos fluido muy bien porque cada uno ha dejado muy bien el espacio al otro.

Willy Bárcenas: No nos hemos querido pisar ni nada.

Vanesa Martín: Yo me llevo bien con mis compañeros porque hay verdad, pero hay aquí un 'algo' que ojalá lo transmita la cámara.

Willy Bárcenas: Es un 'algo' que ha nacido aquí porque Lali y Abraham sí se conocían, pero el resto no nos conocíamos. Entonces, te tienes que sentar ahí y a ver qué pasa. Se va a ver muchísima naturalidad y muchísima verdad en nosotros. No hay cosas impostadas ni discursos preparados. Cuando no tienes nada que decir pues no hay nada que decir.

Vanesa Martín: Hemos hecho el trabajo de 'googlear' y escuchar los trabajos de los otros, en plan: “Tío, he escuchado tu disco” [risas].

Willy Bárcenas: Los que estábamos un poco verdes y no habíamos escuchado a los demás [risas].

¿Os habéis hecho fans los unos de los otros?

Willy Bárcenas: Sí, sí. Total, total. Yo ahora mismo estoy enganchada con él [señala a Willy].

No hay categorías en este 'Factor X', pero se ha podido presentar todo el mundo. ¿Hay algún sector de edad que gane en cantidad o que os haya llamado la atención?

Vanesa Martín: Hay mucha gente muy diferente entre sí que, a lo mejor, si te paras a pensar qué es una carrera discográfica quizá, por lo que conlleva y por los tiempos que corren, quizá hemos sido realistas para no crear un juguete roto. Pero hay gente con un talento increíble que se merece ir pasando fases, y que el público ya decida. Esto es como los actores de 55 años que, de repente, pegan un pelotazo porque descubren su papel. Cuando un artista encuentra su imagen, su discurso y su canción, hace 'pum'. No es fácil. Cuando alguien con 50 años, que lleva toda la vida dedicándose a esto, llega a un programa y pone al público en pie, pa'lante.

¿Son buenos tiempos para la música?

Willy Bárcenas: No [risas].

Vanesa Martín: Son tiempos raros para todo, pero sí es buen tiempo para remover el árbol y ver qué fruto cae. Son tiempos para Darwin, el que resista, gana.

Willy Bárcenas: Es tiempo para que vuelva la música de siempre, también. Yo no tengo nada en contra del reggaetón, de verdad, pero sí estoy en contra de que lo acapare todo. Es un género más, con sus cosas buenas y sus cosas malas, como el resto, pero creo que la música de siempre y las buenas letras creo que cada vez se ven menos. Pero aquí [en Factor X ] hay mucha gente que tiene un futuro importante. Aquí no hay que descubrir ya nada, cuando una canción es buena, es atemporal.

Vanesa Martín: Y hay gente que aunque no gane, porque no creo que ganen ciertos concursantes en los que estoy pensando ahora, van a arrasar en la calle. Como los de 'Cómeme el donut', que no ganaron, pero se viralizaron.

Un ejemplo claro es Angy, que no ganó su edición [fue segunda en 2007, por detrás de María Villalón y cuatro puestos por delante de Leire Martínez, que un año después se convirtió en la cantante de La oreja de Van Gogh], y ahí sigue. O también está el caso de Lola Índigo, que fue la primera expulsada de OT 2017.

Vanesa Martín: A veces no ganar te facilita la libertad para elegir.

Willy Bárcenas: Tienes menos presión.

¿Vosotros habéis recibido muchos 'noes' en vuestra carrera?

Vanesa Martín: Sí, algunos, claro. Quien no haya recibido un 'no' está muerto. Hay 'noes' que te marcan y que tienes que agarrar desde la humildad y preguntarte por qué te han dicho que no. Después depuras lo que sea y trabajas lo que sea, y pa'lante, obviamente.

Willy Bárcenas: En mi caso, cuando empezó Taburete recibimos muchos 'noes', pero esos 'noes' fueron los que hicieron que un grupo de amigos dijéramos: “Vale, no nos quieren en ninguna discográfica, así que hagamos nosotros nuestra discográfica”. Entonces, creamos Voltereta Records y pudimos desarrollar nuestra carrera. Si hubiéramos tenido un 'sí', no lo hubiese tenido. Siempre hay que relativizar y ver que a veces un 'no' es hasta bueno en muchos casos.