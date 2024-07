Aarón Guerrero desvela que quiere hacer un reencuentro de 'Médico de familia': “Es complicado, pero lo conseguiremos”

Fiesta decidió dedicar este domingo 28 de julio un fragmento de su programa a la nostalgia. El programa, presentado por Verónica Dulanto durante las vacaciones de verano de Emma García, repasó algunos de los formatos y series de más éxito de Telecinco durante la década de los 90. El magacín de Mediaset hizo especial hincapié en Médico de Familia y la presentadora tuvo la oportunidad de entrevistar en directo a Aarón Guerrero, actor que daba vida al pequeño e icónico Chechu.

Después de informar a los espectadores de que Médico de familia se rodaba casualmente en el mismo plató en el que hoy se realiza Fiesta, Dulanto preguntó al intérprete cómo fue vivir una experiencia tan exitosa siendo tan pequeño: “La recuerdo con muchísimo cariño, porque era una segunda familia. Estábamos durante muchos días, muchas horas, juntos y teníamos una relación tan chula que creo que conseguíamos que traspasar la pantalla. Y la gente lo podía percibir. Éramos como una familia de verdad”, empezó diciendo Guerrero por videollamada.

El joven, que actualmente tiene 37 años, contó cómo aún hoy todo el mundo le sigue llamando Chechu, incluso entre sus amigos que adoptaron su nombre en la serie como mote en la vida real. Al ver algunas imágenes suyas en la icónica ficción de Globomedia, Guerrero destacó lo mucho que se le parece a él de niño su hijo Beltrán, ahora de cinco años.

¿Habrá reencuentro de 'Médico de familia'?

Preguntado sobre si seguía teniendo relación con sus excompañeros de reparto, Aarón Guerrero asintió, asegurando que “sí tenemos contacto”. No obstante, aclaró que, “según van pasando los años, cada uno hace su vida”: “Pero tenemos un grupo de Whatsapp por el que hablamos bastante”, desveló, añadiendo que el grupo llevaba el título de la serie.

“Estamos a ver si conseguimos hacer una quedada desde hace tiempo, todos. Es complicado, pero lo conseguiremos. Seguro que os enteráis todos cuando lo consigamos”, señaló al tiempo que Dulanto le proponía hacerla en el plató de Fiesta ante las cámaras de Telecinco. “Yo encantado”, respondió entusiasmado el invitado, que explicó que actualmente vive alejado del mundo de la interpretación.

“Siempre me ha gustado mucho, pero fui por otro lado y ahora tengo varios restaurantes y estamos haciendo un vino”, declaró Guerrero, afirmando estar “muy contento” de esta etapa como empresario. Aun así, se mostró dispuesto a retomar su faceta como actor “si es algo que me apetece y me gusta”: “Nunca dejé la interpretación porque no me gustara o me hubiera cansado. Me encanta y siempre te pica ese gusanillo”, sentenció.