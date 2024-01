David Muro ('Escenas de matrimonio') denuncia su precaria situación: “Ha dejado de sonar el teléfono”

El actor David Muro ha denunciado en TardeAR la precaria situación que vive a nivel personal y profesional. El madrileño, conocido por ser uno de los protagonistas de Escenas de matrimonio, dice que ahora mismo no tiene trabajo, ni propiedades ni apenas ahorros para salir adelante, a lo que se suma las difíciles circunstancias familiares que marcan actualmente su vida: “Estoy cuidando de mi madre, que tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda”.

“Sinceramente, tengo un currículum de mierda. Ahora mismo ha dejado de sonar el teléfono”, lamenta el intérprete, al que pudimos ver el año pasado interpretando a Miguel Montes en Mía es la venganza, la serie diaria que protagonizó Lydia Bosch en Mediaset. Un par de años antes terminó su paso por otra serie diaria, Acacias 38 (TVE), donde dio vida a Servando a lo largo de los seis años que duró la ficción (2015-2021).

Estos dos trabajos le han permitido tener unos “pocos ahorrillos”. Sin embargo, poco a poco se le van acabando y la falta de recursos empieza a ser acuciante. “No tengo ahora mismo propiedad alguna; yo tuve que vender para mantener a mi madre”, comenta durante su conversación telefónica con el magacín de Telecinco.

Precisamente en Telecinco es donde David Muro ha vivido sus mejores años de carrera. Sobre todo durante la primera década del siguiente siglo, cuando el éxito de Escenas de matrimonio (2007-2009) le llevó a presentar las Campanadas 2007-2008 junto a su pareja en la ficción, Soledad Mallol. Además, también condujo el concurso Toma cero y a jugar.. (2009-2010), al que entró sustituyendo a Daniel Domenjó. Más adelante dio el salto a Antena 3 para interpretar al inspector Palomares en El tiempo entre costuras (2013). El siguiente proyecto relevante fue Acacias 38, cuyo final, unido al de Mía es la venganza y a la falta de trabajo, han llevado al actor a su actual situación.

“Es una pena que con toda la comedia audiovisual que se hace en España, este señor no tenga trabajo”, lamentó Miguel Ángel Nicolás en TardeAR tras escuchar su testimonio. “Él también se queja de que en su época dorada no ganó el dineral... Porque a lo mejor trabajó en una serie en la que no le pagaban lo suficiente a pesar del éxito obtenido”, añadió el tertuliano. “En esa época no se cobraba lo que se ha cobrado hasta hace unos años, porque ya no se cobra en televisión lo que se cobraba en los tiempos de Concha Velasco o Jesús Puente. Eran unas cantidades que ya no se cobran”, apuntó Ana Rosa Quintana.

La presentadora explicó, a su vez, por qué recogieron en su programa el testimonio de David Muro: “Lo hemos hecho por esto, para que ustedes lo sepan, lo conozcan y para que, no sé, alguien que no lo tenía en mente, porque no lo sabía, sepa que está disponible”.