El actor John Cusack da las gracias a España por frenar a la extrema derecha en las elecciones del 23J

El actor John Cusack ha dedicado un mensaje a España tras conocerse internacionalmente el resultado que dejan las elecciones generales del 23J. En concreto, el hecho de que la extrema derecha de Vox se haya desplomado en las urnas, al perder 19 escaños e impedir la mayoría absoluta del popular Alberto Núñez Feijóo.

Évole reflexiona ante el desplome de la extrema derecha de Vox en el 23J: "Igual eso era la excepción ibérica"

Más

“Gracias, España”, escribe a través de Twitter el intérprete, muy implicado en causas sociales.

Su mensaje, aunque breve, llama la atención por proceder desde el mismo Hollywood, donde Cusack también está manifestándose junto a los actores, en huelga desde mediados de este mes de julio. De la preocupación del protagonista de largometrajes como Alta fidelidad y de series como Utopía ya había hablado previamente Jordi Évole, al poner el foco en el resultado electoral español, a la contra con respecto a la tendencia en otros países europeos donde la ultraderecha ha entrado en coaliciones de gobierno, como en Italia o Finlandia.

Cusack, una de las grandes estrellas de Hollywood en los noventa, fue cayendo en cierto ostracismo profesional debido a sus opiniones políticas, así como en su negativa opinión de la industria. Ha estado muy implicado en marchas y convocatorias sociales como el Black Lives Matter, llegando a grabar y denunciar agresiones durante las protestas ciudadanas, y plantea una crítica continuada a los magnates de la comunicación como Elon Musk y Mark Zuckerberg.

Partidario de Bernie Sanders, es miembro de la Freedom of the Press Foundation, organización no gubernamental dedicada a defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, así como a reclamar la transparencia en medios de comunicación