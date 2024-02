Ada Colau manda “besos perrofláuticos” a Ana Rosa tras decir que “degradó” Barcelona con “perroflautas”

Ada Colau ha respondido públicamente a Ana Rosa Quintana después de las críticas que la presentadora dedicó a la exalcaldesa de Barcelona en TardeAR. La expolítica se ha mostrado “muy orgullosa” de su gestión de la ciudad y ha ironizado mandando “besos perrofláuticos” a la también productora.

El desencuentro, por así llamarlo, entre las dos partes se origina en la tertulia de TardeAR de este martes 27. El magacín vespertino comentó la noticia que colocaba a Madrid como una de las ciudades preferidas de los ricos para vivir.

Mientras la presentadora, así como colaboradoras como Vicky Martín Berrocal y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ensalzaban a la capital española, Carolina Ferré ponía la nota discordante al señalar que se ha vuelto una ciudad prohibitiva para las rentas medias. A ella iban dirigida los argumentos de la conductora de Telecinco: “No pagan impuestos aquí porque no generan el trabajo aquí. Pero los queremos aquí para que se creen puestos de trabajo en los restaurantes, en las tiendas, para que consuman, para que suba el PIB de la ciudad, el más alto de toda España”.

“¿Pero qué queremos, que vengan los perroflautas como antes? ¿Que nos pase como a Barcelona y vengan los perroflautas?”, espetó, recibiendo el apoyo de Cifuentes. La expolítica del PP habló de Barcelona como “una ciudad que se ha deteriorado mucho”:

Después de que Xavier Sardá saliese en defensa de Barcelona, Quintana reiteró: “Podría ser la mejor ciudad de España porque lo tiene todo. Es una ciudad bellísima, pero los últimos gobiernos han ido degradando la ciudad”, señalando directamente a la legislatura de la líder de Guanyem Barcelona, que duró de 2015 a 2023. “A mí me encanta Barcelona, pero el Gobierno de Colau ha degradado mucho la ciudad”.

Colau: “Estoy muy orgullosa de haber regulado el turismo”

Por alusiones, Colau ha respondido a través de Instagram: “Ayer mi madre me dijo: 'Hoy Ana Rosa Quintana te ha insultado sin motivo en su programa, se ha pasado un montón, deberías denunciarla”. Cuando fui a ver lo que había dicho, me quedé perpleja, y finalmente me reí un buen rato“, comenzaba en una publicación donde compartía el fragmento del programa del conflicto.

La que fuera una de las fundadoras de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca define a la dueña de Unicorn Content como “una señora muy de derechas y muy clasista” que “se dedica a decir en prime time [cabe precisar, TardeAR se emite en la tarde] que Madrid está mejor que Barcelona porque atrae más cosas lujosas y caras, no como Barcelona que se ha llenado de ”perroflautas“ (sic) porque… ¡Colau!”, y se reafirma: “Estoy muy orgullosa de haber regulado el turismo para evitar la masificación, o de haber enfrentado a los grandes fondos buitre que pretenden especular sin límite”.

Colau defiende que sus políticos favorecen a “la economía de la mayoría de la población”. “Cuando salimos de la alcaldía, tras 8 años de gobierno, el paro estaba bajo mínimos históricos, las políticas sociales en máximos históricos y la economía más diversificada, porque la buena economía es la que beneficia a la mayoría de la gente, no a los 4 especuladores listillos de turno”.

“Tú le llamas ”perroflautas“, yo le llamo democracia y defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad”, culmina.