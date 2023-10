Adriana Abenia dice que 'Supervivientes' no la fichó por mentir sobre su adiós de 'Sálvame': “Se creyeron la mentira”

Adriana Abenia está inmersa en la promoción de su nuevo libro, La vida ahora, en el que repasa algunos de los episodios importantes de su vida personal y profesional. Entre ellos su adiós de Sálvame, del que se marchó en 2011, solo un año después de fichar como reportera y convertirse en uno de los rostros más populares del programa. De hecho, su nombre sonó para presentar Supervivientes 2011 desde Honduras, aunque ese rol fue finalmente para Raquel Sánchez Silva.

Ahora, 12 años después, la zaragozana desvela en El Confidencial que mintió sobre su salida de Sálvame, y que esa misma mentira le costó no conseguir el trabajo en Supervivientes. Según Abenia, no abandonó el magacín de La Fábrica de la Tele por querer cambiar de registro y buscar nuevos retos profesionales, como dijo en su día, sino por decisión de los responsables del programa. “Había agotado mi personaje”, le dijeron para su sorpresa en una reunión.

Ella, sin embargo, ocultó este motivo “por agradecimiento” y por proteger “a capa y espada” a quienes “me lo habían dado todo” a nivel profesional“. Su mentira fue pública, así que llegó a la productora de Supervivientes, que en esas fechas estaba tanteando su fichaje: ”Les defraudé cuando leyeron que me había marchado de Sálvame para no encasillarme. Se creyeron la mentira. De todo se aprende y a mí incluso eso me sirvió“.

Esa mentira estuvo condicionada por el mal momento que atravesaba la comunicadora en ese momento. ¿El motivo? Un incidente que sufrió en Medina del Campo mientras cubría un acto con los, en ese momento, Príncipes de Asturias. No lo verbaliza con las palabras exactas, pero su respuesta apunta a un supuesto caso de abuso sexual, al que siguió un ictus al día siguiente: “Para mí fue terrible lo que pasó en ese pueblo. Si se ha liado tan gorda por un beso, imagínate con lo que cuento en el prólogo... es grave”.

“Sálvame me ha ofrecido los mejores y peores momentos”

“Tejí una mentira para proteger a la productora que me había dado la primera oportunidad en televisión y protegerme a mí, que estaba completamente rota”, añade sobre aquellos días. Hasta entonces, Adriana Abenia era un rostro muy conocido de Sálvame, aunque su etapa allí no fue fácil. En el libro habla de una complicada relación con Raúl Prieto, entonces director del formato: “Consideró mi llegada como una imposición y desde el principio no le gusté, pero no pasa nada”. Además, asegura que se habría sentido “más acogida si me hubiesen cuidado más en el programa”, aunque elogia a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera, de los que destaca el apoyo que le brindaron en todo momento.

De todas formas, su etapa allí acabó de un día para otro. “Sálvame me ha ofrecido los mejores y peores momentos de mi vida, pero hay derrotas que hay que celebrar con todo el alma y nunca más volví a sintonizar Telecinco en esa franja”.

Sin embargo, y en un giro de lo más sorprendente, Adriana Abenia volvió a Sálvame menos de un año después. Esta vez para formar parte del Deluxe. Fue un “plan maquiavélico” de Paolo Vasile, comenta, aunque asegura que el italiano no estaba al tanto de todo lo que ella había vivido hasta entonces, ya que ella fue “incapaz” de decírselo. En cualquier caso, su paso fue fugaz: “Fue salvaje regresar a ese sitio en ese momento de mi vida. No fui ni capaz de enfundarme de nuevo el personaje que tenía... Me sentí como pez fuera del agua”.

Aun así, la decisión de dejar el Deluxe no fue suya. “Dejaron de preguntarme, de acercar sus cámaras... quisieron hacer desaparecer lo que un día crearon”, cuenta al respecto. “Por eso, cuando Sálvame me llamó para despedir y enterrar el programa, habría sido deshonesto y muy poco leal conmigo misma decir que sí tras ver cómo no me han dado visibilidad en todo este tiempo. Y no sabes lo bien que me sentí cuando colgué el teléfono”, reconoce.