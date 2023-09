Alba Redondo aclaró la postura de la selección femenina: “Apoyamos a Jenni, esto no puede suceder nunca más”

Este lunes 11 de septiembre se dio un paso adelante en la visibilidad del deporte femenino en televisión con la visita de dos Campeonas del Mundo de fútbol a los dos programas de entretenimiento más seguidos. Y es que mientras El Hormiguero recibió a Olga Carmona en Antena 3, La Resistencia decidió arrancar su séptima temporada en Movistar Plus+ con Alba Redondo como estrella invitada.

Olga Carmona, sobre la vuelta a la selección tras la dimisión de Rubiales: "Queremos condiciones para seguir creciendo"

La futbolista del Levante UD y campeona Selección Española el pasado agosto se sentó con David Broncano en su late show, en paralelo a la entrevista de su compañera en el programa de mayor éxito del prime time. Y al igual que ella, arrancó su charla con el presentador abordando de frente el tema del día: la dimisión unas horas antes de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y como vicepresidente de la UEFA por el polémico beso no consentido que dio a Jennifer Hermoso en la ceremonia de entrega de medallas del Mundial.

Fue el propio Broncano el que quiso empezar la entrevista a Alba Redondo con este asunto, con el fin de conocer su opinión y elogiar la unión que ha demostrado el grupo de jugadoras ante un caso de abuso. “Hay otra cosa por la que os han preguntado más que por el Mundial, pero que ahora ya... ya está, ¿no? Ha dimitido” (...) “Ese tema ya está, ya no molesta. Yo entiendo que es increíble, dificilísimo, ganar un Mundial y supongo que habréis acabado un poco hasta el coño de tener que estar hablando de esto por culpa de un tío, ¿no?”, preguntó el cómico de Movistar Plus+.

→ @AFerrer_10: “Se ha empañado muchísimo nuestro mérito. Siempre hemos ido de la mano todas las compañeras, apoyando a Jenni al 100%. Esto no puede suceder nunca más” pic.twitter.com/rvaB2p5Rvk — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 11 de septiembre de 2023

“Sí, sí. Sobre todo, se ha empañado mucho nuestro mérito. Pero bueno, en primer lugar decir que ante todo, siempre hemos ido de la mano todas las compañeras apoyando a Jenni al 100%. Esto es algo que no puede suceder nunca más”, comenzó respondiendo la futbolista, que aseguró que “estamos trabajando para que esto no vuelva a suceder nunca más y los organismos institucionales se están poniendo en ello. Apoyo a Jenni porque esto no puede suceder y la gente lo sabe perfectamente”.

“Ha sido bonito que de algo tan feo, a la gente nos ha emocionado mucho ver cómo os habéis unido todas para mandar un mensaje tan importante”, opinó Broncano, que zanjó así el tema antes de abordar otras cuestiones más en la línea de humor de su programa: “Ahora ya se ha ido y podemos volver a hablar del Campeonato del Mundo. Tanta paz lleve...”.

La importancia del cuidado de la salud mental

Entre otros logros, el presentador quiso destacar que su invitada fue la temporada pasada la máxima goleadora de todas las ligas europeas de fútbol y una de las españolas nominadas al Balón de Oro. “Puedes fliparte un poco, se te permite”, le dijo. “No me esperaba esto, no sabía ni cuándo salía la lista del Balón de Oro. Fliparse no va conmigo”, respondió la delantera.

Redondo, además, aprovechó su altavoz en La Resistencia para poner en valor el cuidado de la salud mental en los deportistas. “Es un trabajo que nunca debe faltar. La figura del psicólogo debe estar siempre”, dijo, antes de presentar a su psicóloga Tamara que le acompañaba como público en los estudios del programa. Sobre ella, dijo que “me ha salvado”.

→ @AFerrer_10: "Ha sido la temporada que más he disfrutado, que mejor he estado físicamente. A nivel mental ha sido brutal, la figura del psicólogo nunca debe faltar" pic.twitter.com/idTYDF18tF — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 11 de septiembre de 2023

Ponce se ofrece a ser nuevo presidente de la RFEF

Antes de recibir a Alba Redondo, La Resistencia puso su habitual toque de humor con Jorge Ponce ofreciéndose a ser el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol tras la dimisión de Luis Rubiales. “Esta temporada me presento a presidente de la RFEF. El nivel no está muy alto, a nada que te comportes como una persona ya supera”, dijo.

El cómico, aunque confesó no tener “ni idea de fútbol”, lanzó sus propuestas para dar un nuevo aire al organismo: “No me agarraría los huevos para celebrar un gol al lado de la Reina Letizia, yo me voy al palco con Juan Carlos”, bromeó, antes de proponer “cambios graduales” en la era post-Rubiales.