Alejandra Rubio habla en 'Así es la vida' de la exclusiva de su madre Terelu Campos en la que ha criticado a Telecinco

Alejandra Rubio comentó este miércoles en Así es la vida la sonada entrevista que Terelu Campos ha concedido a la revista Lecturas. La joven tertuliana prefirió centrarse en las cuestiones familiares a las que se refiere su madre en el citado medio, por lo que dejó de lado otra parte importante de la conversación, esta menos jugosa para Telecinco.

El anuncio de Patricia Pardo y Christian Gálvez se cuela en 'El programa del verano' sin que se hable de él

Más

Casi mes y medio después del final de Sálvame, Terelu Campos arremete contra Mediaset por la manera en la acabó con el histórico programa de las tardes, y el trato que se les ha dado después.

“Cuánto cinismo, ¿no? Intentan hacer como si estuviésemos muertos y estamos supervivos. A lo mejor eso jode más”, critica la que fuera presentadora del ya desaparecido magacín.

Su hija no se ha referido a estas declaraciones, ni se le ha preguntado por ellas en Así es la vida, el programa para el que trabaja. Programa que, por cierto, sustituyó a Sálvame en las sobremesas de Telecinco.

La colaboradora ha puesto el foco en el gran titular dado por Terelu: “Ya no soporto más ver sufrir a mi madre”, confiesa en referencia al “importante deterioro cognitivo” que sufre María Teresa Campos, retirada de los platós desde hace meses.

En relación a estas palabras, Rubio no ocultó su sorpresa: “Me ha sorprendido que entre más en detalle de lo habitual”, aunque no cuente “intimidades familiares”, quiso puntualizar la joven influencer.

Además, reveló que su madre le ha advertido de que no querría vivir en circunstancias similares a las que está atravesando la matriarca: “Alejandra, yo así no quiero, que no se te olvide. Enferma como ella no quiero estar ni un día y no me tiembla el pulso decirlo”.