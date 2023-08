Terelu Campos lanza un dardo a Telecinco tras volver de viaje con Netflix: “Sólo hay que ver las audiencias”

Recién aterrizada de su viaje con Netflix, Terelu Campos ha dado una entrevista en la que ha hecho balance de su experiencia grabando por el mundo con sus compañeros de Sálvame y en la que se ha mostrado crítica con Telecinco por cómo se llevó a cabo la cancelación del veterano programa de tarde.

Belén Esteban lanza un dardo a Telecinco: "A 'Sálvame' no nos querían, pues que dejen de hablar de nosotros"

Más

“Cuánto cinismo, ¿no? Intentan hacer como si estuviésemos muertos y estamos supervivos. A lo mejor eso jode más”, declara contundente la que fuera presentadora y colaboradora del magacín de La Fábrica de la Tele, en la portada de la revista Lecturas.

Pero Terelu no se queda ahí, ya que también critica cómo se enteró el equipo de que se quedaba sin trabajo tras 14 años y lanza un dardo a la cadena por sus audiencias actuales, tras caer a la tercera posición en el mes de julio: “Esto es perjudicial para quien lo hace, porque el público no es tonto. Mira si tenemos interés que solo hay que ver las audiencias...”. “Sálvame podía estar 'herido de muerte', así entre comillas, pero con las cosas que han hecho y cómo las han hecho, lo que han conseguido es revivir y resucitar Sálvame. Hemos estado 34 días esperando una sentencia de muerte”, añade.

Sobre la nueva vida de la marca en Netflix, con quien han estado rodando en las últimas semanas en Estados Unidos y América Latina, Campos da algún detalle: “La convivencia entre nosotros ya lo veréis. Como os podéis imaginar ha habido de todo: momentos buenos, muy buenos, malos y muy malos. Al final, todos volvemos, y creo que puedo hablar en plural, con la satisfacción de habernos dejado la piel para presentaros un producto que os guste, os llame la atención, os entretenga y divierta”.

“Me atrevería a decir que, incluso, os va a emocionar, porque ha habido muchas emociones, algunas a flor de piel. He vuelto contenta y soy de las que dice que todo se puede mejorar y lo sigo pensando”, añade también la colaboradora, en su blog para la citada revista.

Terelu: “Ya no soporto más ver sufrir a mi madre”

Además, Terelu Campos se muestra preocupada por el estado de salud de María Teresa Campos: “Ya no soporto más ver sufrir a mi madre (...) Esta enfermedad no solo se lleva por delante al enfermo, sino también a los que están a su lado”, dice en portada.

En su blog, además, la presentadora de televisión afirma que ocultó su viaje con Sálvame a su madre, y cuenta cómo ha sido su reencuentro: “Ella no sabía que me había ido de viaje. Decidimos no decírselo porque pensábamos que era lo mejor. Cuando llego a su casa, me siento junto a ella y le cuento que vengo de un viaje muy largo. Le digo que me he pasado once horas en un avión y la noto sorprendida. Mi único objetivo nada más aterrizar era estar con ella. Todos los días he sabido por mi hermana cómo se encontraba”.

Recordemos que las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego se encuentran preparando un homenaje en vida para María Teresa Campos, tal como desvelaron hace unas semanas.