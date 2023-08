La comentarista de TVE Alicia Arévalo cuenta cómo vivió el histórico gol de Olga Carmona: “Sigo en una nube”

Con sólo 24 años, Alicia Arévalo se convirtió en 2022 en la primera mujer en retransmitir un Mundial de Fútbol Masculino en TVE. Es un título que pesa por sí mismo, pero este verano puede estar aún más orgullosa porque es ella quien está narrando la excelente trayectoria de la Selección Española en el Mundial Femenino.

La periodista disfrutó al máximo el gol decisivo de Olga Carmona en la semifinal que España jugó este martes contra Suecia. La sevillana desempató el partido en el último momento, sólo un minuto después de que marcaran las suecas, y evitó con ello la temida prórroga.

Si las jugadoras españolas estallaron de alegría ante el inesperado golpe de efecto, Arévalo no se mostró menos sorprendida.

En el momento clave de la jugada, la periodista tuvo que mostrarse cauta inicialmente porque la pelota golpeó el travesaño y no estaba claro si había entrado en la portería. Pero no pudo evitar contagiarse por la euforia de quienes estaban sobre el césped.

“Fue un momento espectacular. Sigo viviendo en un sueño, sigo en una nube y no me lo creo todavía. Soy consciente de que España está en la final, pero no me creo todo lo que estoy viviendo”, explicó este miércoles en una entrevista con La hora de La 1.

La joven periodista no estaba sola en la cabina desde la que se retransmiten los partidos. Le acompañaban Sonia Bermúdez y Marta Corredera, así que fue un grito unánime: “Yo estaba llevando la batuta, pero en el momento del gol chillamos las tres. Fue espectacular”.

No es para menos. Parecía imposible que ocurrieran tantas cosas en tan poco tiempo, y parecía imposible que España evitara la prórroga. Pero las españolas se impusieron en el instante final del partido y la adrenalina con la que se vivieron los acontecimientos traspasó la pantalla: “Cuando se vive algo con tantísima pasión, cuesta de asimilar”, reconoce Arévalo, consciente de la importancia que este partido (visto por casi 2 millones de espectadores) tiene para el deporte femenino, al margen de cuál sea el resultado de la final que España e Inglaterra jugarán el domingo 20 de agosto.