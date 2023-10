Almudena Cid se sincera ante Joaquín sobre su separación de Christian Gálvez: “He empezado a valorarme”

Almudena Cid fue la cuarta protagonista de la segunda temporada de Joaquín, El Novato en Antena 3, con el reclamo de sus declaraciones sobre su ruptura con Christian Gálvez. El programa de Antena 3 no logró que el interés por escuchar a la gimnasta olímpica se tradujese en audiencias, como queda reflejado en el mínimo histórico del espacio (9.4% de cuota de pantalla) ante MasterChef Celebrity y GH VIP. Con independencia al rendimiento, las palabras de la exdeportista y ahora actriz y escritora fueron reveladoras.

El programa ya había cebado la entrevista precisamente centrando la promoción en la separación del presentador, al que vimos por última vez al frente de 25 palabras, después de 15 años. “El final de mi carrera coincidió con mi vida en pareja. Esa transición la elaboré teniendo esa figura ahí. Más que nada era una estabilidad mental. Me he desarrollado como actriz, he escrito mis libros... No me ha paralizado tener pareja, pero cuando llega algo que no esperas, porque no es algo que esté preparado y se vea venir, sentí que mi vida entera se había ido”.

Entre lágrimas, reconoce que estuvo “muy mal”. “Tenía que pasarlo porque esto ha significado el cierre de mi carrera deportiva. He entendido que mi valía depende de mí. No dejé de ser o de tener lo que había construido”, reflexiona. “Sentía que me había desenvuelto el resto de mi vida desde un lugar donde yo no era la protagonista. Cuando pasó, pensé que nadie me iba a llamar, ni iba a tener trabajos como actriz, no me iba a salir nada y me iba a hundir, que nadie me iba a querer”.

Cid agradece en especial el apoyo de sus amigos íntimos, Tino Morán y Marisa Mateo, para salir adelante. “Me ayudaron a entender que nada se había ido, que todo seguía en mí”. “He empezado a valorarme”, añade.

Afirma haber perdonado a Christian Gálvez

Joaquín le preguntaba a la invitada si había perdonado a su exmarido. Ella responde afirmativamente: “No tenía que ver con la otra persona, tenía que perdonarme yo y aceptarme yo porque todo giraba sobre como veía yo la vida después de la gimnasia”, explica. “

Hay una diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo. Si te sacrificas, hay algo de tu esencia que se está yendo. En el esfuerzo, no. Te esfuerzas pero eres consciente. En el deporte he hecho sacrificios, pero entendí que sacrificándome conseguía cosas. En la vida de pareja creí que tenía que sacrificarme“, reflexiona Cid, que ahora se encuentra en una relación sentimental con el futbolista Gerardo Berodia. En la faceta profesional publicaba en marzo su tercer libro, Caminar sin punteras, como parte de su prolífica carrera literaria. Además, ha estado de forma habitual narrando campeonatos de gimnasia rítmica para Teledeporte.