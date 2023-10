Amaia arrasa en el nuevo 'That's My Jam' de Movistar con su versión viral de Alaska, que reacciona en 'TardeAR'

Movistar Plus+ estrenó este lunes That's My Jam, conocido formato estadounidense de Jimmy Fallon en la NBC que ha llegado a España de la mano de Arturo Valls. En cada entrega, el concurso enfrenta a dos parejas de artistas famosos a todo tipo de pruebas musicales y una protagonizada por Amaia en el primer programa ha logrado una gran repercusión a través de las redes sociales.

That's My Jam contó en su gran puesta de largo con la participación de Paco León, Nathy Peluso, Rigoberta Bandini y Amaia Romero, ganadora de OT 2017 que ha arrasado con una de las actuaciones que hizo durante su participación en el formato. En uno de los retos, los concursantes debían hacer su propia versión de una conocida canción, eso sí, llevándola a otro género musical.

Amaia arrasa con 'Ni tú ni nadie'

A Amaia le tocó adaptar Ni tú ni nadie, popular tema de Alaska y Dinarama, al flamenco y el resultado no dejó indiferente a nadie. En plató, Arturo Valls y sus compañeros respondieron a la artista con una gran ovación, que ha tenido su extensión en redes sociales, donde su performance ha acabado convirtiéndose en viral.

Tanto es así que el vídeo de la actuación, que fue compartido por una cuenta de fans de Amaia en Twitter (ahora X), acumula ya 2 millones de visualizaciones. Entre las reacciones que se han producido destaca la de Irene Montero, ministra de Igualdad, que no dudó en aplaudir a la cantante pamplonesa: “Amaia”, ha escrito junto al emoticono de una llama de fuego y un corazón.

Amaia no es la única que ha conseguido viralizarse tras su participación en el programa de Movistar Plus+. También lo ha hecho su compañera de equipo Rigoberta Bandini, que ha dejado a todos en shock al interpretar Tú me dejaste de querer, de C Tangana, con las voces de Amaia Montero (La Oreja de Van Gogh) y de Shakira.

Alaska reacciona a la actuación de Amaia

Tras la emisión del programa, la actuación de Amaia ha corrido como la pólvora a través de las redes. Por este motivo, TardeAR, el nuevo programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, quiso aprovechar este martes la presencia en plató de Alaska como colaboradora para que reaccionase en directo al 'homenaje' que le ha brindado la triunfita.

La tertuliana empezó diciendo que no había visto la actuación, que acabó elogiando enseguida: “Me gusta mucho cuando las versiones se van a otro sitio. Porque eso es una versión, lo otro es un cover. Puedes hacer la canción parecida a como era pero esto es currarte la versión para llevártela a otro lado”, celebró la mexicana, mientras sus compañeros destacaban “el buen gusto y la elegancia” de Amaia.