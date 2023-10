Ana Blanco promociona en 'Mañaneros' su nuevo programa tras dejar el Telediario: “He podido sonreír más”

Este miércoles, 18 de octubre, es noche de estreno doble en TVE, con la temporada final de Cuéntame cómo pasó arrancando en prime time, y a continuación, con el lanzamiento de Todo cambia, el nuevo formato documental liderado por Ana Blanco. Mañaneros ha tenido a bien recibir en plató tanto a los protagonistas principales de la serie, Imanol Arias y Ana Duato, como a la periodista a cargo del programa.

Se trata, en el caso de la segunda, de una circunstancia poco habitual. Blanco no acostumbra a prodigarse ante los medios, manteniendo siempre una posición comedida que la ha servido para ser imagen invariable de los informativos de la cadena pública durante 32 años. “No es habitual ver a Ana Blanco en un plató de televisión”, subrayaba Jaime Cantizano. “Sin ponerme muy seria”, añadía ella, que ha podido hablar, con tranquilidad, de lo que le ha aportado dejar la conducción de los Telediarios.

“A mí me ha pasado, evidentemente, que me apetecía hacer otras cosas. El programa representa otras cosas. Salir a la calle, que no hacía nada más que con acontecimientos informativos destacados. He salido, he andado, he hablado, incluso como con alguno de los entrevistados. Me ha permitido hacer cosas que forman parte de nuestra vida diaria”, explicaba Blanco, que lo resumía en una frase: “He podido sonreír más”.

Ana Blanco aparecerá en 'Cuéntame'

Eso sí, dejaba claro que en su caso “no quería acabaran los Telediarios”, como sí podían haber deseado el desenlace de Cuéntame sus compañeros de plató este miércoles. Sobre ello, Imanol Arias reconocía: “El que más he tenido esos ataques soy yo, pero por ADN”. El actor explicaba que durante años ha intentado “desaparecer” y eso le ha hecho protagonizar “dos o tres rabietas”, aunque, como también enfatizaba Duato “Cuéntame está vivo”.

Los dos actores también han señalado a Ana Blanco como “protagonista de Cuéntame”, anticipando la presencia de la presentadora en los episodios finales a través del archivo. “Fueron mis comienzos. Me hace mucha ilusión formar parte de Cuéntame”.

En esa línea, Duato también destacaba que “TVE es otro protagonista nuestro” a través del vasto Archivo de la corporación: “Nos nutrimos de toda la documentación como vehículo de la historia”. De hecho, avanzaba que el título del nuevo programa de Blanco, Todo cambia, forma parte, a través de la música, del inicio de esta temporada 23.

Los actores de la ficción han asegurado que esta será una tanda de episodios “muy corta pero muy intensa”: “No solo es la emoción, vamos a hacer saltar muchas sonrisas, con tramas de Antonio Alcántara introduciéndonos en este nuevo mundo de la tecnología. Es una oportunidad para reunir a los espectadores que empezaron con nosotros, que se fueron y volvieron”, ha asegurado Ana Duato.

Cantizano no quiso desaprovechar la oportunidad de preguntas a los protagonistas de Cuéntame si les ha gustado personalmente su desenlace: “A mí sí. Ha sido un acto generoso, muy contundente. Pasamos de hacer 20 horas y pico a hacer siete y cambia todo. El formato, la forma de rodar, los tiempos... Todo cambia”, insistía el actor.

Así será el 'Todo cambia' de Ana Blanco

Sobre Todo cambia, Ana Blanco ha anticipado que hay temas que siempre van a estar: “Hay un punto cíclico en las noticias. Lo que quiere reflejar de dónde venimos y apuntar hacia dónde vamos. Hemos elegido ese título porque la sensación que tenemos, y nos han contado los entrevistados, es que va ahora todo más rápido”, reflexionó la presentadora. “El ritmo de Cuéntame es otro. Cuando ves la serie ves otra manera de vivir”, añadió.

Cantizano enfatizó entonces que Blanco representa a la profesional que se ha mantenido, lo cual considera un valor: “Creo que es lo único que podía hacer. No podía ser de otra manera”, respondió Blanco, que recalcaba que lo ha hecho “todo en equipo”. “Yo soy a la que conocen, pero todo ha sido gracias [a ellos]. Me siento superacompañada. Aquí estamos todos”, concluyó.