Ana Rosa dice que Pedro Sánchez “va a echar de menos” sus editoriales, y niega haber perdido “la repercusión de antes”

Ana Rosa Quintana reaccionó este jueves en TardeAR a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El programa de Telecinco aprovechó la sección Fila Zero, en la que su sobrino Kike Quintana comenta con ironía los contenidos del magacín, para buscarle las cosquillas a la presentadora.

“¿Cómo estás? Te veo muy bien, te veo muy guapa, y muy acorde al día de hoy, ¿eh? Negro soberbio, ¿no?”, le decía con sorna el colaborador, dejando caer que llevaba con pesar la revalidación de Sánchez como presidente. “No voy de luto”, aclaró enseguida Ana Rosa. “Le he felicitado antes, y la que realmente iba de luto era una vicepresidenta”, añadió con desdén.

“Yo creo que esto, después de que el Madrid gane la Champions, esto lo peor que te puede pasar”, insistía Kike, aludiendo a la afición de Quintana por el Atlético de Madrid. En ese momento, el sobrino de la comunicadora aprovechó para recordarle el cambio profesional que ha vivido en esta temporada y la pérdida de influencia que puede tener en la opinión pública.

Kike propone fichar a Montero: “Va a ser una amigue más”

“Con lo bien que tú estabas por la mañana, que eras la Fila Zero de Sánchez”, decía con ironía el colaborador, haciendo referencia a los duros editoriales que su tía dedicaba a Pedro Sánchez desde El programa de Ana Rosa. “Pues ahora me va a echar de menos, porque alguien le tiene que decir la verdad”, defendió la televisiva, que rebajaba el tono asegurando que lo decía “con todo el cariño”.

Kike Santana le propuso entonces fichar a Irene Montero como colaboradora tras su más que probable salida del Gobierno: “¿Por qué no la pones aquí en tertulia? Así ya tienes igualdad de hombres y mujeres, va a ser una amigue más”, dijo con retintín, burlándose del lenguaje inclusivo impulsado por la política de Podemos desde el ministerio.

Finalmente, el sobrino de Ana Rosa volvió a comentar por enésima vez las tibias audiencias con las que Quintana ha arrancado su andadura en las tardes de Telecinco. “Yo no sé si ha bajado mucho el programa o qué pasa, porque entiendo que no tenemos la repercusión de antes con [El programa de] Ana Rosa pero...”, arrancaba diciendo, siendo interrumpido por la presentadora. “Tenemos más audiencia”. “Bueno, a ver yo de audiencias, no voy a hablar”, respondía el joven. “Bueno, más espectadores”, matizaba Ana Rosa antes de que saltasen a comentar otro tema.