El sobrino de Ana Rosa vuelve a señalar los datos de 'TardeAR': “Las audiencias no acompañan”

Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa Quintana, ha vuelto a hacer alusión a las insuficientes audiencias de TardeAR, algo que ya ha hecho en varias ocasiones en la, todavía, corta vida del magacín. La última, este martes, de forma muy breve pero en un día muy señalado, pues el programa de Telecinco venía de firmar el lunes su peor inicio de semana.

La alusión se produjo en la recta final de la emisión, durante la sección Fila Zero, en la que Kike suele comentar con tono cómico e irónico lo que pasaba en el magacín de su tía. Esta vez, el sobrino de Ana Rosa puso el foco en asuntos tan dispares como el vestuario de la presentadora -“has venido con el pijama, eso significa que te sientes como en casa” o que, en la entrega del pasado viernes, Laura Madrueño no utilizara la realidad virtual, sino un simple folio para explicar el tamaño que pueden alcanzar las olas del mar.

Mientras hablaba de esto último, Kike recordó que los viernes presenta Beatriz Archidona, a la que se refirió, de broma, como “la segundona”. Eso sí, luego se disculpó: “Eres segundona en el programa, pero primerona en mi corazón”. “Tu tía soy yo, ¿eh?”, le recordó Ana Rosa. “Lo sé, pero ella es la joven y yo tengo que hacer lo mío, porque nunca se sabe. A mí me queda todavía carrera, tengo que buscarme mi futuro. Y las audiencias no acompañan”, respondió Kike. Tanto él como Ana Rosa se rieron tras este comentario, que la presentadora respondió así: “Nosotros volvemos mañana. Él, no se sabe”.

Sardà , pillado yéndose antes de tiempo del plató

Durante la sección también se produjo una divertida 'pillada' en toda regla a Javier Sardá. Concretamente, cuando Kike Quintana señaló que Ana Rosa había bajado la edad media de su mesa de debate. “Te he puesto esa mesa para ver si tienes lo que hay que tener para meterte con alguno de ellos”, dijo la presentadora antes de que la cámara enfocara a los tertulianos. Entre ellos, a Sardà que justo en ese momento se estaba yendo del plató. Algo que, sin embargo, tuvo que aplazar unos instantes al darse cuenta de que había sido pillado. “¡Vaya, vaya, no hay forma de salir un minuto antes!”, exclamó.

“Vete, vete, que pierdes el tren”, comentó Ana Rosa. “¿Dónde se iba? Como buen catalán, ¿se iba a ir en el maletero?”, añadió, a su vez, Kike Quintana, que viendo que el tema se estaba alargando mucho y que él tenía poco tiempo para su sección, dijo lo siguiente a Sardà: “Bueno, que te me entretienes y a mí me dan muy poco tiempo. Sardà, que tú has tenido tertulia VIP 1 y 2, y Crónicas marcianas 100 años. Déjame un poquito, chato”. El presentador, y ahora tertuliano, se rio con el comentario para, instantes después, finalmente marcharse del plató.