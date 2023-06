Ana Rosa contraataca a Sánchez tras su entrevista en 'El Hormiguero', y Griso defiende a Pablo Motos

La entrevista de Pedro Sánchez en El Hormiguero ha tenido eco este miércoles 28 de junio en los programas matinales, tanto en Telecinco con Ana Rosa Quintana como en la propia Antena 3, desde donde Susanna Griso ha salido en defensa de Pablo Motos.

Los 4 encontronazos entre Pablo Motos y Pedro Sánchez y el vídeo que mostró 'El Hormiguero' para "defenderse"

Más

Empezando por la cadena rival, El programa de Ana Rosa ha recogido imágenes de la visita del presidente del Gobierno a Atresmedia en un editorial de la presentadora, que ya este martes había saltado contra el líder del PSOE por “la derecha mediática”.

“¡Cómo está el tema!”, ha exclamado Quintana, que ha comenzado equiparando la entrevista con “la fábula del elefante y la hormiga”: “Cuenta la historia de un elefante poderoso que pisotea hormigas hasta que ellas se plantan y el elefante acaba en el río. El Gobierno es un mastodóntico elefante que convoca ruedas de prensa en los Consejo de Ministros para hacer anuncios electorales y los medios, al final, somos las pequeñas hormigas que recogemos los mensajes”.

Ana Rosa Quintana contraataca a Pedro Sánchez

Siguiendo con la línea de lo manifestado en Telecinco el día anterior, Ana Rosa ha recogido las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la mayoría de medios de derechas para decir que “las cuentas no me salen”: “Sánchez quiere convencer a las hormigas que ha triunfado sobre una pandemia, un volcán, la convivencia en Catalunya o la economía, pero le falla el relato porque no acierta con las definiciones”.

“Sánchez tiene su propio diccionario Vox. Fue ayer a El Hormiguero a divertirse con el juego de las definiciones. Si mentir es decir lo contrario a lo que se sabe, según el diccionario de Sánchez, mentir es cambiar de opinión”, ha reiterado Ana Rosa, afirmando que el presidente “esquiva la verdad”.

“¿Pactaría usted con el PP para dejar fuera a Vox a cambio de nada? No, eso no, prefiere que Vox esté en el Gobierno a pactar con Feijóo porque si usted quiere, Vox queda en fuera de juego”, le ha dicho la presentadora a través de las cámaras de Telecinco, antes de encontrarse cara a cara en una entrevista que ya tiene fecha, y sobre la que ha ironizado también este martes.

“Ayer la definición de mentir ya era rectificar, y puso dos ejemplos: el de Suárez, cuando dijo que no legalizaría al Partido Comunista, o el de González cuando renegaban de la OTAN... pues sí, mintieron como usted. No ponga ejemplos de mentiras para justificar mentiras”, ha añadido Ana Rosa Quintana.

Para terminar, Ana Rosa ha nombrado una de las frases de un histórico miembro del PSOE para sentenciar la actuación de Pedro Sánchez durante este mandato: “Al final tendremos que votar al que menos nos mienta... o como diría Rubalcaba, merecemos un Gobierno que no rectifique tanto”.

Susanna Griso defiende a Pablo Motos

En Antena 3, Susanna Griso también ha analizado los principales titulares de Pedro Sánchez en El Hormiguero y ha salido en defensa de Pablo Motos por la que fue, según sus propias palabras, “una de las entrevistas más tensas de la historia”.

Al igual que su rival en las mañanas, la conductora de Espejo Público ha cuestionado que “el 90% de programas de televisión tengan una orientación conservadora”. “Empecemos pensando en cuantos programas de entretenimiento en prime time hay en las cadenas... Aparte del de Pablo Motos, el de Wyoming, decidme si hay alguno más en que se hable de política a diario. Pues, creo que esta compensado”, ha afirmado Griso.

En otro momento de la tertulia, el colaborador Toni Bolaño ha asegurado que el resultado de la entrevista fue “Pedro Sánchez cinco, Pablo Motos cero”. “Yo no estoy de acuerdo con ese marcador, Toni”, le ha respondido la presentadora de Espejo Público, que se ha posicionado con su compañero de cadena: “El problema es que si tú ni siquiera puedes formular una pregunta porque te interrumpen desde el minuto 1, que es lo que le pasó a Pablo Motos, la entrevista se te pone cuesta arriba, ¿eh?”.