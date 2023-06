Ana Rosa Quintana salta contra Pedro Sánchez: “¿Qué coño derecha mediática? ¡Ya estoy harta!”

Ana Rosa Quintana se ha mostrado “harta” este martes por ver incluido El programa de Ana Rosa en la llamada “derecha mediática”, y ha lanzado un nuevo ataque a Pedro Sánchez por su estrategia de entrevistas de cara a las próximas elecciones del 23 de julio.

“Pedro Sánchez ha estado en Moncloa atrincherado sin hablar con los ciudadanos. Y cuando ha hablado, lo ha hecho con una prepotencia que ahora ha cambiado incluso el tono”, ha comenzado diciendo la presentadora de Telecinco. Ha sido entonces cuando su compañero Joaquín Prat ha aludido a la “derecha mediática”, haciendo saltar a Quintana.

“¿Pero qué coño la derecha mediática? Se lo está inventando ahora Sánchez. ¡Es que ya estoy harta!”, ha exclamado Ana Rosa, con visible indignación. “¿Casqueiro es derecha mediática? ¿Esther Palomera es derecha mediática? Hay cuatro colaboradores sentados en esta mesa cada día, cada uno con su forma de pensar. Trabajan en medios de izquierdas y de derechas”, ha comentado la presentadora.

Por último, ha defendido que “esto es este programa” y ha pedido que se le “deje de insultar”: “El presidente no debe insultar. Como tampoco hay que insultar al presidente”

Ana Rosa sigue atacando al Gobierno y a Sánchez

En otro momento de su programa, Ana Rosa y Javier Casqueiro han opinado sobre la estrategia de campaña de Pedro Sánchez: “A mí el discurso victimista de un presidente de Gobierno que ha tenido un poder y ha entrado en todo lo que no decía que no iba a entrar, ahora está cosa un poquito Calimero no sé yo si le va a funcionar”, ha comentado la presentadora de Telecinco.

En ese sentido, su contertulio ha destacado que el presidente “ha entrado en el cuerpo a cuerpo con Feijóo y también con los medios de comunicación, yendo a los medios a los que no había ido y que le hemos criticado durante prácticamente todo el mandato. No sé si eso le va a funcionar porque se le puede poner en duda la credibilidad. ¿Por qué no ha hecho eso mucho antes?”.

“Porque no estaba en elecciones”, ha contestado rápidamente Ana Rosa, añadiendo: “Y perdona, que diga el presidente que no ha tenido medios afines es que es un poquito...”.