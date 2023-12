Ana Rosa Quintana, a la política de Junts Miriam Nogueras tras criticarla en el Congreso: “Me la sopla”

Ana Rosa Quintana ha respondido por alusiones a la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que el martes mencionó a la presentadora de Telecinco durante una de sus intervenciones en el Congreso de los Diputados.

La dirigente independentista pidió “poner nombre y apellidos a los responsables de los medios de comunicación que han contribuido de manera consciente a toda esta estafa, a esta macrooperación contra el independentismo catalán y también contra Catalunya”. Y entre esos nombres incluyó a la presentadora de TardeAR: “Entiendo que nombres como Ana Rosa Quintana, Mauricio Casals, Ferreras y sus altavoces se puedan sentir aludidos con esta intervención”. “Jamás han querido voluntariamente acabar con este lastre”, añadió Nogueras.

Antes de recoger estas palabras, Ana Rosa advirtió a Javier Sardà que no quería que viera el vídeo “porque es muy incómodo”. Y es que resulta que el tertuliano conoce personalmente a Nogueras, de ahí también que fuese el primero en tomar la palabra para responder a sus declaraciones. “La conozco y no tengo mala relación con ella, pero si hablamos de cadenas de televisión, TV3 digamos... En fin, es analizable también desde el punto de vista político”.

Acto seguido llegó el turno de Ana Rosa, que respondió tal que así a la portavoz de Junts: “Les quiero decir una cosa: me la sopla, me da igual. Lo que diga esta señora me da lo mismo”. Y le da lo mismo “porque es una señora que está haciendo de portavoz de su jefe”, dijo en referencia a Carles Puigdemont. “A ver, su jefe es un señor todavía delincuente. Luego le amnistiarán, pero todavía es delincuente, huido de la Justicia, huido de un maletero, que es una cosa muy fea... Por lo menos Junqueras tuvo la dignidad de quedarse y estar con los suyos”, añadió a continuación.

Por si no había quedado claro, Ana Rosa volvió a repetir que le “absolutamente lo mismo” lo que diga Nogueras, pero sí mostró su preocupación por “los cómplices” de la representante de Junts. “Me preocupa que esté ahí diciendo esto y que haya un Gobierno entero, que haya muchísimos diputados y que todos estén callados y en silencio. Esto es lo que realmente me preocupa”.

“Si ya lo dijo Gabriel Rufián: las siete monedas de plata”, comentó por último la presentadora, probablemente en alusión al tuit “155 monedas de plata”, que el portavoz de ERC escribió en octubre de 2017, cuando parecía que Puigdemont se había echado para atrás para no proclamar la independencia en el marco de la aplicación del artículo 155 en Catalunya por parte del Gobierno de Rajoy.