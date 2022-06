Gabriel Rufián llama “tarado” a Puigdemont por la declaración de independencia y después rectifica

La escalada verbal entre Junts y Gabriel Rufián no toca techo. Después de varios días intercambiándose críticas, el portavoz de ERC en el Congreso ha calificado a Carles Puigdemont de “tarado” por la declaración de independencia de Catalunya que Puigdemont hizo en el año 2017, aunque poco después ha rectificado y ha asegurado que no quería insultar a quien declaró la independencia sino a quien cree que se declaró por uno de sus tuits.

“Decir que por un tuit mio se declaró la independencia de Catalunya es de tarado, el tarado es quién la proclamó, no quien escribió un tuit”, ha asegurado Rufián en declaraciones a TV3, en referencia al famoso tuit sobre las “155 monedas de plata” que el republicano escribió en octubre de 2017, cuando Puigdemont parecía haberse echado atrás para no proclamar la independencia.

Gabriel Rufián hablaba de sus mensajes en las redes sociales después de que este miércoles recibiera el premio al parlamentario 2.0 de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). El republicano aseguraba que no podía decir que no la hubiera “cagado” nunca en redes sociales, aunque consideraba que el tuit de las 155 monedas de plata no fue un error.

Tras el revuelo causado en las redes, el diputado republicano ha escrito un tuit en el que asegura que no ha querido insultar a Puigdemont. “Quiero matizar este titular sacado de contexto. Hablaba del mantra españolista que dice desde hace 5 años que la independencia de Catalunya se proclamó por un tuit. La idea de que pasó por un tuit y no por la voluntad del pueblo es absurda. Siento si no he sabido contarme”, ha dicho.

Los encontronazos entre Puigdemont y sus fieles y Rufián se han sucedido con especial virulencia en los últimos meses, sobre todo después de que Rufián criticara las conexiones entre Junts con personas rusas vinculadas al Kremlin, de las que el republicano dijo que eran propias de “señoritos que se creían James Bond”. El jefe de la oficina del expresident Josep Lluís Alay reaccionó con contundencia asegurando que Rufián daba credibilidad al “relato de la cloaca española” y hacia daño al independentismo.

Hace dos semanas las dos partes volvieron a chocar a cuenta del encontronazo que tuvo Rufián con el líder de los comuns en el Congreso, Jaume Asens, a quien le dijo que no “fuera tanto a Waterloo”. Unas palabras que sentaron muy mal a Puigdemont, que en su intervención durante el congreso de Junts cargó, sin nombrarlo, contra las palabras de Rufián, a quien además acusó de haber “renunciado” al independentismo.