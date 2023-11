Ana Rosa retoma sus editoriales para cargar contra Pedro Sánchez, “presidente de una parte nada más de los españoles”

Los editoriales políticos de Ana Rosa Quintana han vuelto esta semana, al hilo del debate de investidura de Pedro Sánchez. Aunque desde Mediaset se reiteró que la política no tendría cabida en TardeAR, más centrado en actualidad y entretenimiento, la presentadora había introducido comentario político de forma puntual hasta que este lunes, tras las manifestaciones contra el pacto entre PSOE y Junts, decidía reformular parte de la emisión y recuperar la estructura de las mesas de debate que moderaba en El programa de AR.

Este miércoles, y como parte del seguimiento que desde Telecinco se está haciendo a la primera jornada del debate de investidura del socialista, TardeAR volvía a poner la mirada en la política. Con ello, la periodista y productora dejaba un nuevo discurso de opinión donde se mostraba sumamente crítica con Pedro Sánchez.

“Mañana, Pedro Sánchez va a ser investido presidente y auguramos ya una legislatura bronca y complicada”, comenzaba la comunicadora, que vaticinaba que “al nuevo presidente no se lo va a poner fácil ni Feijóo, ni sus apoyos independentistas, ni por supuesto la calle”. Acto seguido, calificaba el discurso de investidura del presidente del Gobierno en funciones como “frentista”.

En esta primera jornada, continuaba, “se ha nombrado jefe de la oposición a la oposición, y presidente de una parte nada más de los españoles, de los que le votaron a él”.

“Sr. Sánchez, nadie necesitaba esta amnistía salvo 400 imputados”

“La noticia es lo que no ha dicho”, añadía, sobre la ausencia de menciones a ERC, Bildu ni Junts. “No ha pronunciado nada sobre los socialistas históricos que no apoyan una medida que no es de izquierdas”, y añadía que ha tardado casi una hora y media en pronunciar la palabra “amnistía”, que será “la moneda de cambio gracias a la que va a ser investido” y le reprochaba que no diera explicaciones de “por qué ha maniatado a los jueces para que presenten recursos a la amnistía”. “Tampoco ha explicado por qué ha tardado cinco años en redactar esta ley si era buenísima para garantizar la convivencia entre españoles”, prosiguió con las criticas a la elocución del político.

Para finalizar este editorial de casi dos minutos, Quintana exponía lo siguiente: “Pedro Sánchez se justifica señalando que hace de la necesidad virtud. Así que señor Sánchez, nadie necesitaba esta amnistía salvo 400 imputados por diferentes causas. Hoy, el lema ha sido esa vieja viñeta de 'yo o el caos', 'O yo y la amnistía o la ultraderecha”.

Hay que decir que los resultados de TardeAR con ese viraje hacia la política no han sido particularmente provechosos. El lunes 13, día en que se dedicó la primera hora de emisión a la ley de amnistía, el formato de Unicorn Content fue seguido por un 9.4% de cuota y 797.000 espectadores. Es decir, su peor inicio de semana y su segunda peor cuota con la presentadora titular en plató, solo por detrás del 9.3% que marcó el 25 de octubre. Su máximo rival, Y ahora Sonsoles, anotó este lunes un 12.2% de share y 1.040.000 televidentes. Los datos mejoraron este martes 14, con un 10.2% y 869.000 adeptos, aunque el formato sigue lejos de la competencia de Antena 3.