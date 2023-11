Increpan a reporteras de Cuatro y laSexta durante la investidura de Pedro Sánchez: “Escúcheme, no nos tire del cable”

Los reporteros de televisión siguen sufriendo el acoso, en plena calle, de aquellos ciudadanos que se manifiestan en contra de la amnistía, siendo algunos de ellos reincidentes a la hora de increpar a periodistas.

Los últimos casos se han vivido este miércoles, durante la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Leticia Santos (En boca de todos) y Marina Valdés (Al rojo vivo) han cubierto la jornada desde los alrededores del Congreso de los diputados, y allí se han topado con algunos manifestantes que han dificultado sus respectivas conexiones en directo.

En el caso de Santos, la periodista ha comenzado explicando la situación que le había tocado vivir a su compañera: “Cuando han visto a otros medios de comunicación, como, por ejemplo, laSexta, a los que han impedido hacer su trabajo. Han acorralado tanto al cámara como a la reportera y les han instado a que abandonen este triángulo que vemos aquí en la calle Cedaceros”.

Acto seguido, una persona ha tapado con un trapo morado la cámara de En boca de todos, lo que ha obligado a la periodista de Cuatro a detener su crónica para calmar los ánimos. “Mira, justo otra persona que nos está impidiendo enseñar el trabajo. Señora, no se mate con el cable y no nos tire del cable. Escúcheme, no nos tire del cable, ¿vale? No tire del cable. Respete nuestro trabajo como nosotros respetamos su libertad de manifestación. Y, sobre todo, no me eche hacia atrás”, ha dicho la reportera a quienes estaban molestándola en ese momento.

Entre ellos, dos hombres que han acusado a la prensa de “manipular” y de no respetar “nada”. “Estoy contando la verdad, si quieren la escuchan. Con respeto siempre”, les ha contestado la reportera, que con su respuesta se ha ganado los elogios de Nacho Abad y Diego Losada. “Leticia Santos, enorme tu trabajo. Siempre hay zopencos que intentan evitar el trabajo de informadoras tan buenas como tú”, ha dicho el primero. “Lo que no es entendible es que digan 'prensa española, manipuladora' en un lugar donde estamos en directo para escuchar su voz”, ha añadido el segundo.

En cuanto a Marina Valdés, la reportera de laSexta ha tenido que escuchar esos mismos gritos de “prensa española, manipuladora”, así como otros como “criminales” e “hijos de p...”, durante su conexión en directo con Al rojo vivo. “Ultraderechistas insultan a nuestra compañera Marina Valdés durante una conexión. Luego discuten entre ellos si el Rey es masón, traidor o un bendito bajo la bota del bolchevismo”, ha escrito en X (antiguo Twitter) Iñaki López, copresentador de Más vale tarde, para describir lo ocurrido con su compañera de cadena.

🔴 Marina Valdés informa desde los alrededores del Congreso de los Diputados entre los gritos de "prensa española manipuladora" de un grupo de manifestantes. #InvestiduraARV pic.twitter.com/BKtDQRrIPG — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) 15 de noviembre de 2023

Ultraderechistas insultan a nuestra compañera Marina Valdés durante una conexión. Luego discuten entre ellos si el Rey es masón, traidor o un bendito bajo la bota del bolchevismo.

Hoy en @MVTARDE desde las 15:30. — Iñaki López (@_InakiLopez_) 15 de noviembre de 2023

Un equipo de 'Cuatro al día', escoltado por la Policía

A estos incidentes hay que añadir el que vivió un equipo de Cuatro al día durante la tarde del martes, mientras cubrían la 12ª jornada de protestas en Ferraz. Cynthia Díaz, reportera del programa de Mediaset, y su cámara fueron rodeados, recibieron insultos por varios manifestantes e, incluso, uno de ellos intentó tapar el objetivo. Todo esto hizo que ambos fuesen finalmente escoltados por la policía.

“Cargar contra el mensajero me parece absolutamente intolerable. Espero que nuestra compañera esté bien físicamente, porque por un momento la hemos visto pasarlo fatal”, dijo Fernando Díaz de la Guardia mientras esto sucedía en pleno directo. “Hay gentuza que lo que hace es impedir el trabajo de los periodistas que estamos ahí, repetimos una vez más, para informar. Si no les gusta de lo que se informa, que se den media vuelta y se vayan”, añadió, también desde plató, Verónica Dulanto.