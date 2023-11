Intenso debate de Gonzalo Miró y Mariló Montero por la amnistía: “Estamos en las antípodas. Flipo con vosotros”

La amnistía pactada entre el PSOE y los políticos independentistas catalanes ha ocasionado un acalorado debate en la política española que también se refleja en los platós de televisión. Este martes, en la tertulia de Espejo Público, Gonzalo Miró y Mariló Montero mantuvieron un destacado tira y afloja por el discutido tema.

El colaborador quiso destacar que el líder de los socialistas, pese a las críticas que ha recibido por su gestión, no ha hecho sino incrementar su apoyo electoral. “Hay que recordar que Pedro Sánchez está donde está porque ha habido cinco elecciones generales en nueve años, y en estas últimas consiguió un millón de votos más que en las anteriores”, puntualizó tras escuchar las críticas constantes que sus compañeros del programa estaban lanzando contra el presidente del Gobierno.

“No me neguéis el dato”, pidió Miró al resto de contertulios, señalando además que si Sánchez ganó votos en Cataluña es porque “no lo habría hecho tan mal allí”. La presentadora del programa coincidió con él en que “una mayoría de catalanes están a favor de la ley de amnistía y considera que es una oportunidad histórica para cerrar heridas”.

No obstante, el hijo de la famosa directora de cine reconoció que la amnistía supone un “problema” para el discurso de los políticos del PSOE porque “tienen que vender que hacen por convencimiento lo que hacen por necesidad”. Eso sí, “dentro del socialismo no creo que se interprete como que se rompe España, como que es un fraude electoral o como que Pedro Sánchez es un dictador. No todo el mundo piensa eso. Parece un clamor social, pero hace cuatro meses tuvo un millón de votos más que en las anteriores elecciones”, insistió.

Mariló Montero restó importancia a este detalle pues, tal y como recordó, el PP fue el partido más votado en julio y Sánchez “va a gobernar por la ley d'Hondt, no porque haya ganado las elecciones”.

Al escuchar el razonamiento de la periodista, Miró puso de relieve que estas son las “normas” electorales “por las que se rigen esta democracia”. “¿En cuántas comunidades autónomas gobierna alguien que no ha ganado las elecciones?”, preguntó el tertuliano para validar su planteamiento.

No era ese el problema, señaló Montero, sino que “Pedro Sánchez va a legislar cuando está permitiendo cosas que son anticonstitucionales”, en referencia a la amnistía que se aplicará a los encausados por el procés. Pero la inconstitucionalidad de lo acordado, apostilló el colaborador, ya será determinada, si acaso, por los tribunales.

“¿Qué tiene que ver con esto ETA?”

La presentadora del magacín intervino con la principal novedad de esta negociación para la investidura de Sánchez: “Lo que es nuevo es pactar en Bruselas, y crear una mesa de partidos en Ginebra con un verificador internacional”.

“No hablas de ETA ni de Arnaldo Otegi”, le espetó Montero. “¿Qué tiene que ver con esto ETA?”, se preguntó él extrañado. “Bildu es un partido constitucional”, subrayó. “Sí, pero tiene sangre en las manos y es amoral”, contestó la navarra.

Susanna Griso interrumpió el debate para dar paso a un vídeo sobre esta amnistía que, según dijo, “nos pide que hagamos borrón y cuenta nueva de 12 años de nuestra historia”.

Miró, que no tuvo inconveniente en señalar que estaba “claramente en minoría” en aquel debate, discrepó con lo dicho por la presentadora de Antena 3: “No estoy de acuerdo en que la amnistía signifique 'olvido'. Yo no me voy a olvidar de lo que pasó en Cataluña y vosotros tampoco. La amnistía del 77 no significaba olvidar 40 años de dictadura franquista”, sentenció el tertuliano mientras sus compañeros ponían el grito en el cielo por esta comparación.

Griso, contraria al planteamiento del madrileño, matizó que la amnistía del 77 se impulsó porque “se habían aplicado unas leyes injustas, las de la dictadura, durante 40 años. Eso es lo que, de alguna manera, está diciendo esa amnistía, que se le fue la mano a la judicatura procesando a los líderes del procés”, argumentó la periodista catalana. “¿Pero dónde pone que el Estado está pidiendo perdón? ¿Dónde pone eso? Yo no interpreto eso”, respondió Miró.

La ley de amnistía, intervino Mariló Montero, “está escrita por los propios culpables, redactado a su medida”. “No lo entiendo, Gonzalo, ¡flipo contigo!”, exclamó sorprendida por los razonamientos de su compañero. “Menos mal, porque estamos en las antípodas ideológicas, es evidente. Yo también flipo con vosotros”, advirtió Miró.

El debate continuó muy agitado e incluso subió de tono en algunos momentos al señalar a quienes justifican el giro dado por el PSOE: “Estás ciegos, os comportáis como una secta. No tenéis criterio propio”.