Susanna Griso también endurece su discurso por la ley de amnistía: “Estamos ante una quiebra de la convivencia”

Así como Ana Rosa Quintana endureció su discurso esta semana en TardeAR, incluyendo la información política en el programa pese a que dijo que no habría hueco para ella, Susanna Griso también ha intensificado el tono este miércoles en Espejo Público, centrado en el inicio del debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso. La presentadora ha utilizado palabras rotundas contra la ley de amnistía pactada con Junts durante una entrevista a la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez.

La conversación comenzaba con la periodista aludiendo a unas palabras de la ministra de Política Territorial, que defendió el martes que Sánchez “siempre cumple su palabra”: “Eso de que Pedro Sánchez siempre cumple su palabra, no sé, ministra cómo lo va a defender usted, pero si quiere le hago aquí el listado de los incumplimientos”. Griso pasó a enumerarlos. “Negó que la amnistía tuviera cabida en la Constitución, aseguró que los independentistas no lograrían ni la amnistía ni el referéndum, rechazó que un político pudiera indultar a otro, prometió traer a Puigdemont de vuelta a España para que pudiera ser juzgado, prometió reformar para que el Gobierno no eligiera a los magistrados del Constitucional, nombró ministra de Justicia a la fiscal general del Estado. Puedo seguir...”.

“Yo también le puedo dar algunos ejemplos, si me permite, Susanna”, trató de contrarrestar Rodríguez trató de contrarrestar este discurso poniendo en valor las “apuestas” del Gobierno, como la subida del salario mínimo interprofesional, siendo interrumpida por la presentadora: “Ministra, me puede usted seguir hablando de los logros del Gobierno, pero no es la pregunta que yo le hacía. Yo le hablaba de los incumplimientos y no me puede negar ninguno de ellos”.

“No nos vendan que es para buscar la concordia en Cataluña”

La ministra trataba de recuperar el hilo y razonó que su frase sobre el cumplimiento de palabra se refería a las promesas del discurso de investidura. No obstante, Griso insistía en su discurso: “Le puedo recordar todas las entrevistas que concedió, que son muchas por cierto, durante la campaña electoral y siendo candidato del PSOE, y aseguró por activa y por pasiva que la ley de amnistía no se iba a aprobar porque era inconstitucional. No se refería a la que presentaron Junts y ERC en 2021, sino a la que estaban pidiendo en ese momento los grupos independentistas”.

Rodríguez emplazaba a escuchar al presidente en funciones sobre esta cuestión en el hemiciclo: “Ojalá, y yo trabajé mucho por ello, el PSOE hubiera logrado una mayoría absoluta para que lo que hoy trajera el presidente fuera el programa del Partido Socialista. Pero democracia también es esto: que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que hablar con diferentes”.

“¿Y no es más honesto y coherente decir que se ha hecho la amnistía porque necesitan los siete apoyos de Junts para que pueda ser investido el presidente Sánchez mañana?”, inquirió Griso. Rodríguez replicó, reiterando que hablaba desde la honestidad: “Dadas las circunstancias, esto es la política también. La política es escuchar a las urnas, y algunos solo las escuchan cuando les gusta el resultado”. La respuesta tampoco convenció a Griso.

“No nos vendan que es para buscar la concordia en Cataluña porque, parafraseando a la propia Laura Borrás, en Cataluña no sé si hay concordia ahora mismo. Lo que es evidente es que estamos ante una quiebra de la convivencia en España”, apostilló. “Estamos viendo manifestaciones y protestas masivas en las calles”. Rodríguez defendió a continuación que “gracias a la acción de este Gobierno estamos infinitamente mejor que en 2017”.