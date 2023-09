Antonio Lobato pide perdón tras un polémico comentario sobre Schumacher: “Fue un error de pura torpeza”

Antonio Lobato se ha visto obligado a publicar un vídeo en su cuenta personal de Twitter en el que ha pedido perdón por el desafortunado comentario que hizo sobre Michael Schumacher durante el 'post' del Gran Premio de Japón emitido en Dazn. El periodista se ha disculpado y ha aclarado sus palabras en unas imágenes en las que se le ha visto bastante afectado tras el revuelo generado.

Todo se desencadenó este domingo, tras una entrevista con Paul Monhagan, ingeniero jefe del equipo Red Bull, después de que la escudería certificase matemáticamente su triunfo en el mundial de constructores.

Después de la charla, en tono irónico, Toni Cuquerrella, también comentarista de la F1 en Dazn, lanzó una broma a Lobato: “Que tiemble Adrián Newey, que viene Antonio”, dijo entre las risas de los presentes. El asturiano replicó entonces: “Y Michael... bueno Michael no puede temblar”, apostilló en referencia a Schumacher en unas palabras que se han viralizado en Internet, siendo compartidas incluso por seguidores del deporte en otros países.

Antonio Lobato pide perdón

“Algún día tenía que ser, algún día tenías que hacer un vídeo serio y este es el momento. Por primera vez voy a hacer un vídeo en un tono relativamente serio para aclarar las cosas porque quiero que todo quede bastante claro”, empieza diciendo el comentarista. “Tengo que reconocer que ayer durante el post del Gran Premio de Japón cometí un error, sin ninguna mala intención aunque algunos ahora tratan de decir que sí. Sin ninguna mala fe fue un error de pura torpeza y de pura incapacidad para expresarte con corrección quizás por el exceso de horas levantado o el jetlag en Madrid o lo que sea, que no es una excusa”, añadió.

Lobato se dispuso un poco a explicar el contexto de su polémico comentario: “Era un poco de vacile, era una charla de amigos en una cafetería, sin sentido. Me salió el nombre de Michael Schumacher, quizás por la gran admiración que le tengo y porque a la hora de valorar récords, títulos, victorias y ser un referente evidentemente mucha gente se podrá acordar de él”, argumentó.

“No me arrepentí de nombrarle, pero en el momento de hacerlo, que era simplemente por buscar un referente histórico en la Fórmula 1 pensé 'no tenía que haber dicho Michael Schumacher, tenía que haber dicho Lewis Hamilton, bastante complicado lo tiene él y su familia'. Me salió una frase y creo que los que escuchen con los oídos limpios entienden que trato de frenar, pero hago una expresión que no es buena, no es fina, es torpe”, reconoce, visiblemente afectado.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) 25 de septiembre de 2023

“Muchos esperan que cometas un error para hacerte daño”

Lobato, muy serio, asegura que no quiso hacer ninguna broma sobre el estado de salud del expiloto alemán: “Creo que todos los que me conocen saben que yo nunca haría una broma así, jamás, pero estuve torpe. Estuve francamente impreciso. Que conste que el primer jodido a la hora de soltar esa frase fui yo”, expresa antes de lamentar el oportunismo de algunos con este fallo para intentar atacarle.

“Tengo que aprender de todo esto porque al final sales en televisión y tiene repercusión. Estás expuesto y tienes que ser más preciso a la hora de hablar. También tengo que ser consciente de que ahí fuera hay mucha gente que está esperando para que cometas un error como este para hacerte daño. Quizás duela que haya estado en primera línea durante todos estos años. No os preocupéis, intentaré no cometer más errores, aunque no lo prometo, a veces uno no puede evitarlo”, concluye.