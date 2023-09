La aparatosa caída de Luca en 'GH VIP' mientras corría en una cinta: “¡Es que estás tonto!”

Las cintas de correr las carga el diablo, al menos en la casa de GH VIP. Y si no, que se lo digan a Luca, que este miércoles sufrió una aparatosa caída mientras corría descalzo en una cita y vestido con un albornoz.

Álex Caniggia, que estaba al lado haciendo abdominales, y Carmen Alcayde, que se encontraba moviendo unas pesas, fueron rápidamente en su auxilio. “¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Es que estás tonto!”, dijo la tertuliana de Sálvame al ex de MasterChef, tal y como recogió el resumen diario del realiy. Por su parte, la cuenta de GH VIP en X (antiguo Twitter), compartió el vídeo de la caída con el siguiente mensaje: “Nunca un vídeo de 8 segundos pudo describir tan bien lo que es volver con tu ex”.

Nunca un vídeo de 8 segundos pudo describir tan bien lo que es volver con tu ex#GHVIP27S #GHVIPLimite2 pic.twitter.com/3xoAPYcIRa — Gran Hermano (@ghoficial) 27 de septiembre de 2023

Cabe decir que esta no es la primera vez que un concursante de GH VIP se cae a la vista de todos de una cinta de correr. Ya le ocurrió a Miriam Saavedra, ganadora de GH VIP 6 (2018), en el primer mes de aquella edición. En su caso, con Asraf Beno y Suso Álvarez como testigos, que vieron cómo la ex de Carlos Lozano se hacía daño en una rodilla.

Afortunadamente, tanto lo de Miriam Saavedra como lo de Luca quedó en un susto. Por tanto, el concursante ya está recuperado para afrontar la gala de este jueves, en la que se juega con Álex Caniggia su continuidad en la casa de Guadalix de la Sierra.