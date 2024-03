'Bailando con las estrellas' cortó su emisión en Telecinco por el desmayo de un bailarín en pleno directo

Tanto el equipo como los espectadores de Bailando con las estrellas se llevaron un buen susto este sábado 23 de marzo. El concurso de Telecinco tuvo que cortar su emisión después de que el bailarín Sergi Padrós, maestro de Athenea Pérez, sufriera un desmayo por una bajada de tensión.

Minutos después, tras ser atendido por el servicio médico del programa, regresó al plató convencido de que ya se había recuperado.

El sorprendente momento tuvo lugar mientras Jesús Vázquez lo entrevistaba antes de que él y su pareja salieran a actuar. Por suerte, estaba bien acompañado y se le agarró para evitar que cayera contra el suelo.

Athenea fue la primera en percatarse de que Sergi se estaba desvaneciendo. En ese instante, todos se arremolinaron a su alrededor para protegerlo del golpe. “¡Que venga alguien, por favor!”, pidió a gritos la copresentadora, Valeria Mazza. “Hay que tumbarlo”, sugirió Vázquez.

En cuestión de pocos segundos el equipo médico llegó corriendo al escenario.

El “esfuerzo”, los “nervios” y la falta de alimentación, causantes del desmayo

La delicada situación se emitió en directo. De hecho, el momento del desmayo, lógicamente inesperado, se vio perfectamente en casa de los espectadores, pero el realizador no tardó en desviar la atención del público con un plano general del plató.

Acto seguido se dio paso a publicidad de manera abrupta y, al retomar la emisión, el bailarín regresó recuperado. El médico le recomendó que no saliera a bailar, pero Sergi, bajo su responsabilidad, llevó a cabo su actuación junto a Athenea Pérez.

“Estoy bien. Ha sido un pequeño susto. Por los nervios, a veces no comes lo que deberías, el esfuerzo que hacemos... Pero estoy bien. Mamá, tranquila”, declaró. El presentador no había vivido nada igual en 33 años de profesión: “Es la primera vez que se me desmaya una persona en directo, y casi me caigo yo al suelo. Me he cagado, con perdón”, confesó ya más relajado.