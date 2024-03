Bustamante se quejó ante Sonsoles Ónega por un rótulo de su programa: “Sé que no tienes nada que ver”

David Bustamante fue entrevistado por Sonsoles Ónega en Antena 3 este viernes. La entrada del cantante en el plató se retrasó unos minutos al saberse que Kate Middleton tiene cáncer, una noticia de alcance internacional que centró la atención de Y ahora Sonsoles, pero los espectadores sabían que Bustamante aparecería en cualquier momento porque el magacín proyecto un rótulo anunciando que el cántabro ha sacado “un nuevo single escrito por él y con pullazo incluido a un amor de su pasado”.

El artista, que esperaba entre bambalinas, vio en la pantalla esa frase, y al salir a escena no dudó en manifestar su queja.

“Te tengo que decir una cosa, Sonsoles”, le dijo sin perder la sonrisa y nada más ponerse bajo los focos: “Sé que tú no tienes nada que ver, pero quien escribe los rótulos tiene una imaginación brutal”.

A Bustamante no le gustó que se diera por hecho que la canción versa sobre “un amor de su pasado”. “Si no han escrito la canción conmigo, ¿cómo saben a quién se la escrito?”, preguntó.

La presentadora se mostró confundida. No había leído el rótulo y quería saber su contenido. “Y que tiro pullazos... menos mal que no se han equivocado de letra”, bromeó su invitado. “Es una canción y una historia que hemos vivido todos”, subrayó.

Ónega pasó entonces a preguntarle si pretendía “ser la Shakira de los hombres”, dando a entender que Bustamante había hecho este tema para responder a una relación de su pasado. Pero él negó la mayor. “Precisamente nunca busco eso, huyo de la polémica”, contestó para después dirigir, esta vez sí, una pulla contra el programa: “Bastante imaginación tenéis”.

Ahí quedó este momento de tensión que transcurrió entre sonrisas y chascarrillos. La entrevista continuó por otros derroteros y fue una oportunidad para que explicara su experiencia como concursante de la nueva edición de Tu cara me suena.

“Hemos hecho un grupo y parece que nos conocemos de toda la vida, es como un campamento porque estamos mucho tiempo juntos, más de 8 horas. Y me recuerda a cuando estaba en Operación Triunfo”, comentó.

Sin embargo, todavía no se ha estrenado esta nueva temporada del talent show, de manera que tuvo que ser cauto al dar información: “Me encantaría contaros cómo me está yendo, cómo me lo estoy pasando y lo que estoy sufriendo, pero no puedo hacer spoiler. Es un programa que me fascina, es muy divertido y cada semana me pongo a prueba con las locuras que se les ocurren. Estoy deseando ponerme un vestido de palabra de honor. Mi pierna gana mucho con tacón, tengo buen gemelo. La verdad es que estoy en un momento de mi vida en el que solo hago lo que me divierte”, expresó.