Revuelo en 'Bailando con las estrellas' por la ruptura de una pareja: Elena Tablada terminó aclarando los 4 motivos

Telecinco emitió este sábado una nueva gala de Bailando con las estrellas en la que todas las miradas estuvieron puestas sobre Elena Tablada y su maestro de baile, Adrián Esperón. Pero no por los aprendizajes de la exmujer de David Bisbal dentro del concurso; la atención estaba puesta en las fricciones surgidas en la pareja.

Pese a que comenzaron con muy buen pie su relación, en las dos últimas semanas han tenido algunas discusiones durante los ensayos, y eso ha deslucido algunas de sus actuaciones. De hecho, han estado en la cuerda floja en varias ocasiones.

Anoche esquivaron la eliminación (fue José Manuel Pinto quien se vio obligado a dejar el talent show), pero la felicidad duró poco. No pudieron o no quisieron limar asperezas, y la tensión era evidente. Dadas las circunstancias, el presentador del programa, Jesús Vázquez, les pidió que aclararan por qué se había torcido esa buena relación que incluso pareció ir “más allá de lo profesional”.

Aunque Tablada dijo en un primer momento desconocer los motivos, el bailarín sugirió que sí los sabía, así que ella se vio empujada a contarlos. Eran cuatro las razones:

“Dice que le llamé agresivo, pero no dije eso sino que me parecía que el entrenamiento estaba siendo agresivo” “Dice que yo había dicho que me trataba mal, pero no es lo mismo que yo le diga que siento que me está tratando mal, a llamarle maltratador” “No le gustó que dijera que todos los hombres son iguales, y no soy ni la primera ni a ´ltima mujer que lo dice. Fue con sentido del humor” “Y otro día, de broma, le dije que era un narcisista, como todos los hombres”

“Abro petición al programa para que se le ponga otro maestro”

La concursante asegura que, habida cuenta de lo ocurrido, se disculpó con su maestro y “le dije que no iba a referirme a él en esos términos ni con guasa”. ¿Podría reconducirse la situación?, les preguntaron: “Por supuesto”, respondió él, solo si “los perdones van correlativos con los hechos”.

El culebrón tuvo un episodio más en la gala. Minutos antes de que acabara la emisión, Tablada y Esperón volvieron a bailar sobre el escenario, y al acabar, él tomó la palabra: “No lo quería decir antes porque quería ser profesional y no causar ninguna problemática (...) Confío en su talento, pero noto que no conecta conmigo. Podría decirse que no sirvo como su maestro y así me lo ha dicho esta semana”, expresó.

Dicho esto, el maestro de Elena Tablada soltó el bombazo de la noche: “Yo quiero ser profesional, quiero que ella consiga un buen papel en este concurso, así que doy un paso al lado. No quiero perjudicarla porque este es su concurso, no el mío. Abro petición al programa para que se le ponga otro maestro”.

“Esto no estaba previsto”, reaccionó el presentador. “Hablaremos con la dirección y veremos si es posible que a estas alturas del programa, después de 10 semanas, se pueda hacer un cambio así”.

Tablada no se opuso a la petición del gallego. Es más, desveló que días antes le habían ofrecido “cambiar de maestro” y ella se negó a hacerlo porque “quería conectar con él”. Si es posible llevar a cabo este cambio de pareja se sabrá en la gala del próximo sábado.