'Bailando con las estrellas' eligió a su cuarto eliminado y confirmó el cambio de mecánica

José Manuel Pinto cayó eliminado este sábado en Bailando con las estrellas. El exjugador de fútbol y su compañera de baile, Paula Lastra, se tenían que enfrentar a Mala Rodríguez y Álvaro Cuenca. Habían sido las parejas menos votadas en la gala anterior y debían enfrentarse al comenzar el programa.

Aunque hubo división de opiniones, el jurado consideró que Pinto no había hecho una actuación tan esplendida como la cantante. La gaditana se aseguraba así su permanencia en el concurso durante al menos una semana más, pero no lograba escapar de la cuerda floja.

Al jurado no le gustó demasiado la siguiente actuación de Mala, un baile contemporáneo que entusiasmo poco a Boris Izaguirre. El showman, de hecho, se arrepintió de haberla salvado minutos antes: “Me pesa que Pinto ya no esté aquí, a lo mejor me he equivocado contigo”, llegó a decir.

Tampoco obtuvo demasiado apoyo entre el público, así que Mala Rodríguez resultó nominada otra vez y volverá a jugarse el puesto en la próxima gala, esta vez contra Sheila Casas y Angelo Madonia.

Por otra parte, se confirma que Bailando con las estrellas ha modificado su mecánica. En un primer momento, la recta final de cada gala estaba marcada por dos acontecimientos: tras anunciar a las parejas menos votadas, estas celebraban un duelo final y el jurado eliminaba a una de ellas.

En cambio, hace tres semanas, por falta de tiempo, el programa pospuso ese duelo a la gala siguiente. Desde entonces ya no se ha vuelto a la mecánica inicial y parece poco probable que se retome en algún momento.