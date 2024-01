'Bailando con las estrellas' presenta a su sexta concursante, procedente de la familia de Mario Casas

Prosigue el goteo de concursantes famosos de Bailando con las estrellas, y ahora le toca el turno a una mujer integrante de una prolífica familia de artistas. Así es la vida ha presentado a Sheila Casas, hermana de Mario Casas, como sexta participante oficial del nuevo programa de Telecinco.

La joven, que también ejerció como actriz en su adolescencia y participó en programas de televisión se suma a un elenco de esta adaptación de Dancing With the Stars que presentarán Jesús Vázquez y Valeria Mazza. El exfutbolista Miguel Torres inauguró el casting, en el que también están la rapera Mala Rodríguez y las diseñadoras de moda Elena Tablada y Ágatha Ruiz de la Prada, y el actor Adrián Lastra.

“Mi hermano me dice que si voy es para ganar. Espero que, cuando termine, mi madre diga que tiene una hija bailarina”, afirma Sheila en el vídeo de presentación difundido por Telecinco.

Trayectoria de Sheila Casas

Al igual que sus hermanos Mario, Christian y Óscar, encaminó sus pasos a la interpretación ante la cámara, participando en varios anuncios desde bien pequeña. También participó en programas como Allá tú en calidad de concursante. Sin embargo, con el tiempo acabó cambiando sus intereses y estudió derecho, a fin de convertirse en abogada.

Tras licenciarse, se ha encargado de gestionar asuntos de sus conocidos hermanos. Además, también se encuentra estudiando psicología. Ahora bien, más allá de Mario y Óscar ha sabido crearse su propio nicho de popularidad en redes sociales. Prueba de ello son los 445.000 seguidores que acumula en Instagram.

Las claves del nuevo 'Bailando con las estrellas'

Telecinco estrenará el sábado 13 de enero esta nueva adaptación de Dancing with the Stars a cargo de Bulldog TV (Supervivientes). La competición se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile, e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las estrellas no es el único talent show de baile en marcha actualmente. La 1 también está preparando Baila como puedas, un nuevo formato creado y producido por Zeppelin TV, que toma el relevo de su Mira quién baila (que partía de Strictly Come Dancing, a su vez base de Dancing with the Stars), y que presentará Anne Igartiburu.