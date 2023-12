RTVE reformula el 'Mira quién baila' de Igartiburu como un nuevo “talent 100% original”, con nuevo título y mecánica

RTVE ha oficializado a Anne Igartiburu como la presentadora de su nuevo talent show de baile, como ya avanzó verTele en exclusiva. Eso sí, la cadena ha sorprendido al destacar que esta vez no será una nueva edición de Mira quién baila, como se daba a entender inicialmente, sino que se reformula como “un nuevo programa original” bajo un nuevo título, Baila como puedas.

En efecto, la corporación explica los detalles de este “talento show 100% original”, desmarcándose de la marca anterior. Ahora bien, se mantiene el concepto -concurso con famosos- y la productora, Zeppelin TV. La corporación la destaca como “creadora del formato”, por lo que se desliga del original británico Stricly Come Dancing. Y lo cierto es que hay un cambio importante: la eliminación será para los bailarines, manteniéndose los famosos en competición.

La mecánica de 'Baila como puedas'

Este nuevo talent show retará a 16 profesionales del baile al mayor desafío de su carrera: demostrar que son el bailarín y coreógrafo más completo instruyendo a ocho celebrities en todo tipo de disciplinas.

En el primer programa, cada uno de los ocho famosos elegirá a un bailarín profesional para formar pareja, mientras que el resto de los participantes no elegidos en el primer programa pasarán a la reserva. Esta elección será crucial, ya que la pareja trabajará para convertirse en la ganadora.

Estas parejas formadas por bailarín y celebrity serán evaluadas cada semana por un jurado. Su rendimiento determinará si el bailarín profesional continúa en el programa o si debe abandonarlo, cambiando la celebrity de profesor para, esta vez sí, lograr dar lo mejor de sí misma.

Telecinco prepara 'Baila con las estrellas'

Hay que recordar que el formato llega a La 1 cuando Telecinco ya ha comenzado a desarrollar Baila con las estrellas, una adaptación de Dancing with the Stars, que a su vez era una reformulación estadounidense de Strictly Come Dancing. Jesús Vázquez y Valeria Mazza serán los presentadores de esta apuesta, producida por Bulldog TV (Supervivientes). El planteamiento ahora se distancia del de aquel.

Como ya adelantamos, el espacio contará con 10 entregas en prime time y su coste total será de unos seis millones de euros, aproximadamente.