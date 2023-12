Valeria Mazza presentará 'Bailando con las estrellas' junto a Jesús Vázquez, y ya tienen fecha de estreno en Telecinco

Valeria Mazza acompañará como copresentadora a Jesús Vázquez en la nueva apuesta de entretenimiento de Telecinco, que como adelantó verTele será Bailando con las estrellas. Así lo ha anunciado Mediaset este miércoles en un comunicado oficial.

En la misma nota, el grupo pone fecha de estreno al formato: llegará el sábado 13 de enero a la cadena.

Valeria Mazza, supermodelo internacional, presentadora y empresaria argentina regresa así a España para conducir la adaptación del exitoso formato internacional Dancing with the Stars, que la cadena prepara en colaboración con Bulldog TV. Tras subirse a las pasarelas de todo el mundo, en las que ha desfilado junto a Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell y Linda Evangelista, Valeria Mazza ha estado al frente de diferentes formatos televisivos en Hispanoamérica, Italia y España.

En Bailando con las Estrellas, un grupo de concursantes famosos aprenderá, perfeccionará y pondrá en escena cada semana diferentes modalidades de bailes de salón con la ayuda de una pareja de bailarines profesionales en una divertida y emocionante competición. Recordemos que este proyecto es simultáneo al regreso de Mira quién baila que prepara TVE, y que como adelantó verTele estará presentado por Anne Igartiburu.

“El formato precursor en el género de baile”

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo, ha destacado que “Mediaset España, en su constante búsqueda de grandes formatos de entretenimiento de recorrido internacional, incorpora a su catálogo Dancing with the Stars, un gran show para públicos de todas las edades que cada semana creará una cita en torno a un espectacular concurso protagonizado por rostros muy conocidos por la audiencia española”.

Por su parte, Alfredo Ereño, CEO de Bulldog TV y productor ejecutivo del programa, ha explicado que “desde Bulldog TV estamos orgullosos de producir junto con Mediaset España el formato precursor en el género de baile. Original de BBC, es el programa que más ha viajado por el mundo batiendo récords de audiencia en los países en los que se emite. Con una combinación de presentadores de lujo y unos participantes y un jurado de gran nivel, esperamos que Bailando con las Estrellas sea una propuesta de entretenimiento que atraiga la atención de la audiencia también en nuestro país”.

Una escenografía de más de 2.000 m2

En su comunicado, Mediaset explica que la competición de Dancing with the Stars se desarrollará en un plató de 1.400 metros cuadrados, decorado con una escenografía que fusiona la imagen del teatro con la estética de las grandes salas de baile e implementando también diversos elementos tecnológicos. El público del plató se dispondrá tanto sentado en palcos como de pie en torno a una pista de baile de 10x15 metros, con el objeto de arropar y dar calor a los concursantes durante sus actuaciones.

El escenario estará rodeado por una gran pantalla central de 12,5 metros, dos laterales de 9x6 metros y numerosas pantallas más salpicando el resto del decorado para dar continuidad a la puesta en escena utilizada en cada número de baile. Tres grandes salas de ensayo y una más denominada ‘Sala de las Estrellas’, habilitadas en un plató anexo de 700 metros cuadrados, completan la escenografía de este espectacular show televisivo.

Bailando con las Estrellas es la adaptación española del exitoso y premiado formato internacional de BBC Studios ‘Dancing with the Stars’, presente en 61 territorios y que recientemente ha vuelto a las pantallas de Reino Unido y Estados Unidos con nuevas temporadas. André Renaud, SVP Global Format Sales de BBC Studios, ha señalado que “al público español le encanta el gran entretenimiento, por lo que estoy encantado por la llegada de una de las marcas más célebres y longevas del mundo, Dancing with the Stars, a su nuevo hogar en Telecinco. La cadena y el equipo de producción ya están trabajando duro para asegurar que el programa atrape a las audiencias actuales y atraiga a nuevos espectadores”.