Bárbara Rey llama a 'Fiesta' tras dudarse de su depresión: “Que nunca se atreva a decir que juego con la enfermedad”

El conflicto familiar entre Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo continúa semanas después dando contenido a Telecinco. Sin embargo, el cariz de los acontecimientos empeoraba con lo ocurrido este domingo 21 en Fiesta. La vedette hizo una airada intervención telefónica después de que se hablara sobre su frágil estado anímico, después de las declaraciones que su hijo hizo contra ella en De viernes semanas atrás.

Durante los últimos días ya se había hablado en Antena 3 de la salud mental de la televisiva. Concretamente en Espejo Público, donde colabora su otra hija Sofía Cristo, y que durante las semanas previas se había posicionado en esta suerte de conflicto mediático, dudando en bloque sobre las declaraciones de Ángel contra su madre. El pasado viernes, la DJ y tertuliana de Griso explicaba que Rey “está en tratamiento por una depresión”.

Fiesta abordaba esta situación, con Aurelio Manzano como principal portavoz de la famosa. “Está muy deprimida, todo el escándalo de su hijo ha podido con ella y se ha venido abajo”, afirmaba el periodista. No obstante, surgían en el magacín conducido por Emma García voces disonantes. No obstante, Saúl Ortiz, subdirector de Fiesta y colaborador, defendió el discurso de Ángel Cristo, con unas palabras que hicieron que Rey se manifestase vía telefónica con un notable enfado.

“Que nunca se atreva a decir que juego con la enfermedad de nadie”, dijo nada más arrancar. “Tú tendrás tu opinión, pero ninguno de los que estáis ahí sabéis la verdad, por mucho que digan o que cuenten”.

“Tú no eres quién para opinar si yo estoy o no enferma, si tengo depresión, y muchos menos a decir que puedo jugar con ello. Te queda claro lo que estoy diciendo, ¿no?”, añadió en directa alusión a Ortiz.

“Estoy en tratamiento, no quiero hablar más de este tema”

Rey también aclaró sobre la posibilidad de demandas: “Preparar una demanda donde ha habido tanta calumnia e injuria, por mucho que vosotros penséis y estéis seguros, lleva mucho tiempo y hay que invertir muchísimo dinero, porque hay que transcribir absolutamente todo. Parece mentira, con la cultura que me imagino que tenéis, que no sepáis el tiempo que lleva transcribir los cientos de programas en los cuales muchos de ustedes, no todos, habéis dicho barbaridades”.

"Buenas tardes, muchas gracias. Y sí, estoy en tratamiento, y no quiero hablar más de este tema. Gracias por todo". Ortiz, por alusiones, quiso puntualizar que no estaba cuestionando la depresión de Rey: “He dicho que esperaba que no esté utilizando esta depresión. No he cuestionado, porque no lo sé”. Emma García decidió “no ir más por ahí” al tratarse de un tema “delicadísimo”.