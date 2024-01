C. Tangana culpó a 'Operación Triunfo' de su polémica, reconoció su “acojone” en 'El Hormiguero' y sí habló de Rosalía

Lo de Évole arrancó temporada con una entrevista a C. Tangana para la que el presentador y el cantante se desplazaron al sur de Italia, uno de los lugares favoritos del mundo para el entrevistado.

Allí, vestido cual personaje de Los Soprano, el artista recordó cómo su padre le inculcó el amor por las letras, cómo crea sus canciones y hasta habló de las fases por las que ha pasado a nivel personal: “Creía que era rebelde y realmente era un tío cagado de miedo. La exposición siempre me ha dado miedo”, dijo sobre sus inicios para seguir explicando que ya “no quiere ser polémico” y acabar señalando que aún se siente como un “impostor” en la música: “Porque no toco ningún instrumento, no he ido a clases de canto”.

Llegó a recordar hasta cuando trabajaba en el Pans & Company y le dejaron debiendo 600 euros: “Si a alguien le gusta mi música que no vuelva a comer nada allí”, subrayó mientras Évole ironizaba con sus anunciantes.

Desde ese momento en el que hacía bocadillos, hasta que la Sony le puso un contrato de 200.000 euros delante tampoco pasaron tantos años: “Pensé que vamos a entrar a jugar esta partida en la que también entra lidiar con jefes. (...) Me sentí como una ficha”, confesó.

Tangana: 'Operación Triunfo' va sobre el éxito y no sobre la música

Évole explicó que la primera vez que escuchó hablar de C. Tangana fue cuando actuó en Operación Triunfo y se marchó de forma polémica, a lo que él respondió culpando al propio programa: “Yo creo que ellos lo buscaron porque yo les dije que hacía la actuación, me la habían pedido muchas veces, y quería hacer la música e irme porque no estoy de acuerdo con lo que significa del todo el programa”, empezó explicando.

Para añadir que “la canción habla de que es un veneno que llevo dentro”. A lo que Évole aclaró que se refería a “una ambición desmedida” y el artista confirmó. “Un programa como Operación Triunfo es una pequeña trampa para ese veneno, para mí la obra no era solo la canción, era ir a presentar esa canción con esa letra en OT, siendo yo un rapero en aquel momento”.

Y aclaró: “Una persona que va a un programa que se llama 'Operación Triunfo', creo que va sobre el éxito y no sobre la música, el arte, el artista.... que no quiere decir que luego Bisbal sea un artista como la copa de un pino, si tú quieres. Pero el formato del programa... Yo tenía la posibilidad como artista de decir algo sobre ese formato”.

El presentador también quiso saber sobre el vídeo que después publicó en sus redes: “Me reía de que era la primera vez que salía con mi bigotillo, a cantar una canción sin autotune, en el que cantaba un bolero con un percusionista que era Victor y con el Niño de Elche, pero ahí no sabía ni que la polémica estaba”, aseguró.

De su “acojone” en 'El Hormiguero, a la broma con 'La Voz'

En la misma línea televisiva, Tangana también reconoció los nervios que pasó cuando le invitaron a El Hormiguero: “La primera vez que fui estaba acojonado, me quité todo lo que tenía agendado ese día, me fui a una tienda de Prada me compré ropa toda cómoda, con tela especial de traje pero flexible que da gusto ponérsela. Me gastaría más de 2000 pavos. Estaba nervioso por la exposición que da El Hormiguero, es en directo... esa exposición es algo que me puede costar”, confesó.

Para acabar, Évole no quiso dejar pasar la oportunidad de preguntarle por Rosalía y por la relación que tuvieron antes de llegar ambos a la fama y el reconocimiento mundial: “Es bonito, creo que no estamos al mismo nivel, el impacto de Rosalía es mucho mayor al que he tenido yo internacionalmente. Es obvio, no es lo mismo”. Y preguntado por una colaboración: “Todo puede pasar en la vida” zanjó sin mojarse.